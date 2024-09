Cet exercice est plus agréable que les autres, c'est surtout le meilleur pour améliorer votre cardio

Marre de devoir faire une pause et reprendre son souffle régulièrement ? Cet exercice est fait pour vous et en plus il est agréable.

Souvent en manque de souffle après un effort ou même une simple tâche du quotidien, comme monter les escaliers, faire ses courses, faire le ménage... Beaucoup de Français sont concernés et la raison est simple : cela est notamment lié à un manque de cardio. En d'autres termes, un entraînement du coeur à l'effort.

Pour pouvoir l'améliorer, une pratique physique est quasiment indispensable. C'est une des seules qui permet vraiment de trouver le rythme. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle pratique. Cet exercice, appelé "longe-côte", est le meilleur selon cet expert. En plein essor, il combine les bienfaits de la marche en bord de mer avec un entraînement complet pour le cardio et les muscles. Idéal quand on ne veut pas s'enfermer dans une salle.

Le longe-côte, à l'origine, provient d'un entraîneur d'aviron dans la région de Dunkerque, Thomas Wallyn, "qui cherchai(t) un moyen d'entraîner et renforcer musculairement son équipe hors saison, tout en restant au plus proche de l'eau", comme l'indique l'expert. En 2010, la pratique est officiellement reconnue par la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRandonnée) et s'étend à d'autres régions. Quelques années plus tard, le longe-côte est même reconnu comme discipline à part entière par la Fédération Internationale de Natation (FINA).

Sa pratique est simple, il faut être dans l'eau en ayant une hauteur d'eau comprise entre le bassin et les côtes tout en effectuant des grands pas accompagnés de grands mouvements de bras en opposition.

"Avec la fraîcheur de l'eau, une vasoconstriction (diminution du diamètre des vaisseaux sanguins pour rediriger le sang vers les organes vitaux) se met en place", explique le coach. Autre avantage : "ce sport est également bénéfique pour les personnes en surpoids car en étant immergées, elles ressentent moins la masse de leur corps". Le secret, c'est que la marche dans l'eau brûle davantage de calories qu'une marche sur la terre ferme, en raison de la résistance de l'eau. Le longe-côte permet également le renforcement musculaire et une sensation de bien-être avec le massage que procure l'eau au cours de notre marche. Sans compter évidement le cadre et les sensations agréables qu'il va procurer.