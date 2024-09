Très loin de la natation, Léon Marchand s'est déjà lancé dans le championnat de France de...

Le quadruple médaillé d'or de natation aux Jeux olympiques a un talent caché et assez improbable. Il excelle aussi dans cette autre discipline.

Léon Marchand est peut être devenu la plus grande star du sport français à l'occasion des Jeux olympiques de Paris 2024. Durant cette olympiade en France, le nageur a remporté pas moins de 5 médailles olympiques dont 4 médailles d'or et une en bronze lors d'un relais.

Le Français est fait pour la natation, il a des capacités physiques et une technique quasiment irréprochables qui lui permettent d'être, à l'heure actuelle, le meilleur nageur du monde. Elle lui permettront peut être aussi de devenir le plus grand nageur de tous les temps dans quelques années.

Mais Léon Marchand n'a pas toujours consacré sa vie à la natation et a même un talent improbable, comme il a confié dans une longue interview pour Le Monde à l'issue des Jeux olympiques. Dans cet entretien, le grand chouchou des athlètes français a d'abord reconnu qu'il n'était pas très doué pour les sports "terrestres" : "Avec mes potes, on se faisait souvent des foots ou des footings avant les entraînements, et comme je n'étais pas très bon, je faisais l'arbitre…"

Rapidement, le futur champion des bassins va se révéler en revanche bien plus à l'aise dans une discipline assez improbable : le Rubik's Cube. Une activité dans laquelle il s'avère que le jeune athlète faisait et fait toujours des prouesses. "J'ai même fait les championnats de France vers 15 ans", a-t-il confié au quotidien.

Faire autre chose que la natation, c'est peut être le plus important pour Léon Marchand et c'est ce qui rend peut être la superstar aussi performante dans son domaine. Dans une interview de Brut, le nageur a également avoué "qu'avant la compétition, il essaie de se détacher de l'enjeu jusqu'au dernier moment". Et pour ça, il a sa petite technique : il s'agit de lire "des mangas ou de regarder des séries".

Sans ses activités extérieures, Léon Marchand aurait pu tout arrêter il y a quelques années. Il a fallu trouver un équilibre pour le jeune Français qui est parti s'exiler aux Etats-Unis. Pour se débarrasser d'une dépression, Léon Marchand consacre désormais 50% de son temps de travail à sa charge mentale, mais pas que. À l'inverse d'un Michael Phelps, le nageur passe du temps à faire autre chose et n'est pas H24 dans les bassins.