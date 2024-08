C'est la star des desserts, tout le monde se l'arrache et il coûte moins de 2 euros

Ce petit dessert fait sensation depuis le début de l'été et il n'est pas très cher.

Envie d'une pause sucrée ? Cette pâtisserie est en train de faire un véritable carton en France et dans le monde en entier depuis quelques semaines. Et on ne va pas se mentir, un bon repas sans un bon dessert, ça n'a pas la même saveur et quand il peut couter moins de deux euros, toute la famille peut en profiter.

Cette star ? C'est le fameux muffin du village olympique qui a fait le buzz depuis plusieurs semaines à cause d'un athlète, le Norvégien Henrik Christiansen, qui a enchaîné les vidéos sur les réseaux sociaux et notamment TikTok pour faire la publicité de ce muffin, bien connu par les étudiants qui le consomment régulièrement grâce au Crous pour moins d'un euro dans certaines académies, mais autour des 2 euros dans d'autres.

Le 25 juillet dernier quand le nageur a posté une vidéo des plats goûtés depuis son arrivée à Paris pour les JO, il y décrivait un muffin " incroyable " lui donnant même la note de 11/10. S'en est suivi un véritable engouement à tel point que même nous les journalistes avons reçu une invitation presse pour le déguster...

Tous les jours, l'athlète publiait du contenu sur ce muffin qui était distribué à hauteur de 2 000 exemplaires par jour pendant les épreuves. Une fois les JO terminés, est ce que cet engouement s'est terminé ? Et bien pas du tout ! Un coffee shop de New York a réalisé une belle opération communication en revendant ces petits gâteaux fabriqués par Coup de pâtes, un fournisseur industriel français.

Comme l'indique Le Parisien, le commerce Isshiki Matcha a réussi à vendre 300 muffins importés depuis la France en moins d'une journée en ouvrant un pop-up store dédié à ce dernier. Mais problème et cela a provoqué la colère de nombreuses personnes sur le réseau social X, le muffin au chocolat était vendu à un prix exorbitant de 10,89 dollars. Certains clients ont d'ailleurs patienté pendant deux heures pour y goûter.

Pour justifier un tel prix, Kelin Carolyn Zhang, a l'initiative du projet avec Angel Zheng, la fondatrice du Isshiki Matcha, a justifié l'importante différence de prix auprès de BFMTV : " Nous avons dû payer les diverses autorisations douanières, le courtier en douane, la livraison sur le dernier kilomètre avec un camion réfrigéré.