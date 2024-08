Les sourds et malentendants exclus des Jeux paralympiques, la raison est surprenante

Les athlètes sourds et malentendants ne sont pas présents à Paris pour les Jeux paralympiques.

Les Jeux paralympiques ont officiellement débuté le 28 août et s'étendent jusqu'au 8 septembre à Paris, dans la foulée de Jeux olympiques réussis. Les 4400 athlètes qui participent aux différentes épreuves des Jeux paralympiques sont regroupés dans différentes classifications suivant leur handicap.

De nombreux handicaps physiques et psychiques sont présents, et les classifications tiennent compte à la fois du type de handicap et de l'impact de ce denier sur les performances sportives des athlètes. Il peut ainsi y avoir plus de vingt ou trente classes différentes sur certaines disciplines, comme le para athlétisme ou la para natation.

Cependant, aucune épreuve des Jeux paralympiques n'a de classification pour les athlètes sourds et malentendants. Et pour cause, ces derniers ne participent pas aux Jeux paralympiques, mais à une autre compétition : les Deaflympics. Avec plus de 2500 athlètes, les Deaflympics sont une véritable compétition à part entière créée avant même les Jeux paralympiques. La première édition des Deaflympics se sont en effet tenus en 1924 à Paris et ont lieu depuis tous les quatre ans.

Cette séparation entre les Jeux paralympiques et les Deaflympics ne dérange pas les athlètes sourds et malentendants, bien au contraire. "Au sein de la communauté sourde, le soutien à des Jeux séparés est massif. Les personnes sourdes ne se considèrent pas comme invalides, en particulier sur le plan physique. Nous nous considérons plutôt comme faisant partie d'une minorité culturelle et linguistique", explique le Comité international des sports des sourds (CISS).

En effet, contrairement à de nombreux sports paralympiques, les disciplines des Deaflympics ne nécessitent pas d'adaptation de règles ou de matériel. L'unique différence avec les épreuves des Jeux olympiques est le remplacement des signaux sonores, comme pour le départ des courses d'athlétisme, par des signaux visuels.

Les règles de participations aux Deaflympics sont assez simples. Pour être autorisés à concourir, les athlètes doivent avoir une perte auditive d'au moins 55 décibels et ne pas porter d'aide auditive durant les épreuves. La prochaine édition des Deaflympics se tiendra en 2025, à Tokyo.