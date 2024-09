Ce détail physique de Nadal passe inaperçu et pourtant, quand on le regarde de près il est renversant

Rafael Nadal est une icône de l'histoire du tennis. Pourtant, un aspect de son jeu, absolument primordial, passe totalement inaperçu.

Rafael Nadal est l'une des plus grands tennismen de tous les temps. Le natif de Manacor, à Majorque, est l'un des rares joueurs de tennis de l'ère Open à avoir remporté les quatre tournois du Grand Chelem : l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. Il est également le recordman du nombre de victoires à Roland-Garros, avec 14 victoires sur ses 22 titres en tournoi majeur.

Les rivalités du tennisman espagnol avec Roger Federer et Novak Djokovic sont entrées dans la légende du tennis. Les trois hommes sont ceux qui comptent le plus de titre du Grand Chelem, mais également le plus de confrontation les uns contre les autres. Ce qui a laissé le temps aux commentateurs de tous bords d'analyser leur jeu, en particulier celui de l'Espagnol.

La suprématie de Rafael Nadal sur la terre battue de Roland-Garros s'appuie principalement sur un coup droit lifté dévastateur. Comme seulement 15% du circuit professionnel, Rafael Nadal tient sa raquette de la main gauche et la hauteur du rebond de son coup droit directement dans le revers de ses adversaire a construit ses plus grandes victoires.

Pourtant, peu de gens le savent, mais Rafa n'est pas gaucher, bien au contraire ! Pour tout ce qui ne concerne pas une raquette et un court de tennis, Nadal est droitier. Son équipementier Nike en avait même fait le sujet d'une campagne marketing, en lui demandant d'effectuer des actions du quotidien des deux mains et le résultat était sans appel. Les vidéos exhumées sur le Web à ce sujet (comme ici) sont assez renversantes. On y voit un Nadal enchaîner les catastrophes aux fléchettes, se brossant les dents avec difficulté ou encore incapable d'écrire trois mots correctement avec sa main gauche.

Dans son autobiographie sortie en 2012, Rafael Nadal expliquait ce choix étonnant de jouer au tennis de sa "mauvaise" main. Il indique avoir commencé à jouer au tennis en faisant des coups à deux mains des deux côtés afin d'avoir plus de puissance dans ses premières années.

Mais vers l'âge de 10 ans, il lui a fallu choisir une main pour ses coups droits. "Mon oncle m'a dit : 'aucun professionnel ne joue comme ça, nous n'allons pas innover, tu dois changer'. Naturellement, c'est la gauche qui l'a emporté." À l'inverse, son ainé et compatriote Carlos Moya, devenu son entraineur en 2016, a connu la trajectoire inverse. Gaucher dans la vie de tous les jours, il jouait au tennis de la main droite.