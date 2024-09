Michel Barnier : un Premier ministre grand sportif et organisateur des JO d'Albertville en 1992

Le nouveau Premier ministre Michel Barnier a été très engagé dans les Jeux olympiques d'Albertville.

Michel Barnier a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron ce jeudi 5 septembre après des jours et même des semaines d'une immense incertitude. L'homme est un amoureux du sport et notamment des Jeux olympiques qui ont pris une place très importante dans l'actualité ces dernières semaines. Dès sa nomination à la présidence du conseil général de Savoie en 1982, Michel Barnier s'est investi dans la candidature et l'organisation des Jeux olympiques d'hiver d'Albertville en Savoie qui devaient se dérouler 10 ans plus tard, en 1992. C'est l'une de ses plus grandes réussites selon lui. "Cette histoire a commencé en 1982 quand Claude Collard, président du CNOSF, vient me trouver à l'Assemblée nationale où je suis jeune député. Il me dit : ''Je voudrais vous donner une idée, je suis passionné par le ski, vous devriez lancer la candidature des Jeux Olympiques pour les 3 Vallées en 1992''. Je n'ai pas trouvé de défaut, de faille à cette idée. Je me dis que même si on perd, on va gagner en notoriété" a t-il expliqué longuement pour L'Equipe.

Les dix ans de travail pour cet évènement "a transformé" son "département" et l'ont beaucoup "marqué" comme il l'explique pour Ouest France. " Son objectif alors n'était pas de briller aux J.O., c'était de moderniser le département" explique Michel Dantin, député européen, toujours pour Ouest France.

Michel Barnier est globalement un grand sportif, passé de la course à pied au vélo, il fait du vélo et de la natation de manière quasi quotidienne, "pour faire travailler le cardio", comme l'explique Le Parisien.