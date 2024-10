Ce plat d'hiver ultra réconfortant est le péché mignon d'Antoine Griezmann

Fraichement retraité de l'équipe de France, Antoine Griezmann va pouvoir passer un hiver un peu plus tranquille. Il est fan de ce plat incontournable des jours de froid.

L'annonce de la retraite internationale d'Antoine Griezmann, lundi 30 septembre, a créé une onde de choc dans le football français, même si à 33 ans, le joueur de l'Atletico Madrid était plus proche de la fin de sa carrière qu'au début. Mais à quelques sélections du record et alors qu'il annonçait il y a encore quelques mois qu'il souhaitait poursuivre jusqu'à la Coupe du monde, sa décision a surpris les observateurs.

Selon certaines sources, le Français se dit "usé" par ce train de vie, les déplacements etc... Le joueur veut visiblement accorder un peu plus de temps à sa vie de famille, ses trois enfants et sa femme. En ayant plus de week-ends et de temps libre, Antoine Griezmann pourra également profiter des petits plaisirs et des repas de famille. Et peut être trouver du réconfort avec un bon petit plat quand il verra ses anciens coéquipiers de l'Equipe de France briller ou ramer sur les terrains, depuis sa télévision.

Côté plat d'hiver réconfortant, il y a d'ailleurs des choses à raconter sur Antoine Griezmann. L'ancien numéro 7 des Bleus a un énorme péché mignon : la tartiflette de sa maman. Dans plusieurs interviews, le joueur natif de Macon a fait les louanges de la recette de sa maman, un plat qui fait du bien, son plat préféré tout simplement.

Lors d'un entretien au Parisien, il expliquait notamment ce qu'il ne trouvait pas en Espagne et pourquoi il revenait souvent dans son QG familial. "Ce qui me manque en Espagne ? Les repas de ma mère ! Elle fait la tartiflette… et même les petits plats comme les steaks hachés, il n'y a qu'elle pour les cuisiner à sa manière. J'ai eu beau chercher ici, je n'ai pas trouvé."

Et la tartiflette de maman est une affaire sérieuse. Pour l'anecdote, lors d'une période de repos, la soeur de Griezmann, dont il est très proche, a tenté elle aussi de lui cuisiner son plat favori, mais sans avoir le même succès que leur mère. Celle-ci s'est complètement plantée selon la star de l'Atlético. Et ça, Grizou ne l'a pas accepté, comme il a dénoncé auprès du magazine Elle lorsqu'on lui a demandé à qui il voulait adresser un "carton rouge".

Il n'a d'ailleurs pas hésité à charger la responsable : "Avant de partir à Clairefontaine, j'ai eu deux jours de repos, j'en ai profité pour rentrer à Mâcon. Maud a voulu me faire plaisir en me préparant mon plat préféré [la tartiflette, ndlr] qu'elle a totalement foiré. La seule qui est qualifiée pour ça, c'est ma maman, j'en suis convaincu maintenant." Vous l'avez compris, on ne plaisante donc pas avec la nourriture chez les Griezmann.