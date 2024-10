Antoine Griezmann a décidé de faire la pub de cette marque française, qui cache un message secret

Antoine Griezmann, nouvelle égérie d'une marque bien française, ne connaît peut être pas lui-même la signification de son nom...

Antoine Griezmann n'a pas seulement annoncé sa retraite internationale avec l'équipe de France de football, mais également un changement majeur dans ses équipements. Star de la marque Puma depuis 2010, le Français a décidé de tout quitter pour rejoindre une marque bien française que tout le monde connaît, Kipsta, la marque de Décathlon, selon les informations de Relevo.

À compter du 1er novembre, le joueur de l'Atlético de Madrid sera lié à Decathlon et portera des chaussures Kipsta lors des rencontres qu'il disputera avec l'Atletico Madrid. La marque française souhaite en effet s'implanter dans le milieu professionnel. L'objectif est de "devenir la marque sportive incontestée pour chaque footballeur". Et avec un Griezmann comme ambassadeur, elle semble bien vouloir mettre le paquet côté marketing.

Ce choix de Décathlon de miser sur un footballeur qui a toujours incarné l'esprit d'équipe n'est pas surprenant. Car la marque Kipsta a une signification cachée que vous ignoriez peut être. En effet, le nom de la marque française se découpe en deux parties avec "Kip", signifiant équipe, et "Sta", signifiant stade. Il est donc totalement logique de voir cette marque prendre ce virage avec Antoine Griezmann comme égérie.

Mais la stratégie de Decathlon ne s'arrête pas là, son développement est croissant et va prendre une toute autre dimension dans les prochains mois. Déjà partenaire de la Ligue 1 et la Ligue 2, Kipsta a également signé un contrat pour être le fournisseur officiel de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence.

Decathlon semble en tout cas vouloir redorer ses marques en nouant ces contrats et en se rapprochant de stars. En 2022, l'enseigne avait déjà habillé une autre figure du sport français, un showman par excellence, la "Monf", alias Gaël Monfils, avec la "Team Artengo". "Pour moi, c'est plus qu'un partenariat, c'est vraiment de le vivre à 100%, c'est ça qui est le plus important", avait expliqué le Français lors de la signature de son contrat.

"Ce qui est sûr, c'est que c'est un partenariat ne reposant pas uniquement sur du sponsoring (...) Avec Gaël, on souhaite une collaboration à 100% avec l'équipe et notamment autour du futur look de nos produits", avait expliqué le créateur de la marque à l'époque. Griezmann, qui a déjà investi dans des sociétés de mode ou de revente de sneakers, sera-t-il associé au design des futurs produits Kipsa ? Affaire à suivre.