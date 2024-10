Beaucoup en ont un dans leur cuisine, pourtant c'est une très mauvaise idée pour l'hygiène

Evitez de mettre cet objet dans la cuisine, c'est une question d'hygiène !

La cuisine est l'un des endroits de la maison où la prolifération des bactéries et microbes est la plus importante. Entre les résidus alimentaires, les éclaboussures d'eau ou d'huile, et les restes de préparations culinaires, le sol de la cuisine est constamment exposé à la saleté. Que ça soit pour la déco ou pour l'hygiène, nombreux sont ainsi ceux à avoir installé un tapis dans la cuisine. Si cela peut sembler une bonne idée, par exemple pour éviter les éclaboussures d'eau près de l'évier, c'est en fait tout le contraire !

Cette pratique soulève des problèmes majeurs en matière d'hygiène. Contrairement au carrelage ou au parquet, un tapis absorbe les liquides et retient les miettes, ce qui en fait un nid idéal pour les bactéries, champignons et moisissures. Ajouter un tapis dans cet environnement augmente les risques de contamination.

Pour aller plus loin, Ruggable, un spécialiste des tapis a fait un test pour analyser les bactéries présentes sur les tapis de cuisine. Les résultats sont alarmants et révèlent la présence de six types de bactéries différentes : Escherichia coli (E. coli), Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa et streptocoques fécaux. Certaines de ces bactéries peuvent être à l'origine de graves problèmes de santé tels que des intoxications alimentaires, des infections cutanées, des infections des voies respiratoires, mais aussi des affections plus graves telles que la pneumonie.

© 123RF - simol1407

Selon Liza Garrison, Directrice Produit de Ruggable, "ces résultats sont révélateurs. S'il est normal que certaines bactéries soient présentes dans nos espaces de vie, les différentes bactéries trouvées dans cet échantillon suggèrent que de nombreuses personnes ne nettoient peut-être pas leurs tapis et moquettes aussi souvent qu'elles le devraient."

Elle précise aussi qu'il n'est pas nécessaire de s'inquiéter. Des gestes simples peuvent éviter de se retrouver dans cette situation. "Il est important de se rappeler qu'un bon nettoyage peut grandement réduire la présence des bactéries. Un passage régulier de l'aspirateur, une attention particulière aux taches et un nettoyage professionnel périodique permettent de préserver la beauté et la propreté de vos tapis".

Pour la cuisine, Il est important de choisir un tapis qui passe en machine pour le laver, mais aussi de passer très régulièrement l'aspirateur sur le tapis. Liza Garrison suggère même "d'investir dans un nettoyeur à vapeur pour effectuer un entretien régulier. La vapeur générée par la chaleur peut pénétrer dans les fibres et éliminer la saleté, les bactéries et autres allergènes que l'aspirateur à lui seul ne peut pas éliminer". Mais la solution la plus simple reste tout simplement de ne pas mettre de tapis dans cette pièce. Nettoyer le carrelage est bien plus facile que de laver un tapis...