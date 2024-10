"Ce sport m'a sauvé la vie" : cette discipline méconnue l'a aidée à ne plus se soucier de ce qu'elle mange

Grâce au sport, certaines personnes sont parvenues à dépasser des problèmes de santé. Exemple avec cette discipline méconnue...

Faire du sport a toujours été une bonne habitude pour entretenir son corps et se maintenir en bonne santé. Mais pour certains, le sport permet aussi de vaincre des troubles plus graves. C'est le cas notamment de cette sportive qui a fait la une récemment outre-Manche pour son parcours hors norme. Appelé "Tiny Tank" en raison de sa petite taille souvent moquée, Lily Churchyard est devenue une véritable championne dans le powerlifting, à seulement 21 ans. Avec deux records du monde et des dizaines de titres au Royaume-Uni, elle est une référence dans la discipline. Un sport méconnu qui lui a apporté bien plus que des trophées.

"Le powerlifting m'a littéralement sauvée", a-t-elle déclaré à la BBC récemment, dans un témoignage des plus parlants. "J'ai eu des troubles alimentaires et le powerlifting m'a appris que je peux manger ce que je veux tout en soulevant des poids lourds. Cela me rend tellement heureuse, car je suis capable de réaliser ces choses que vous voyez d'autres personnes faire dans la salle de sport (....). Vous avez le sentiment de faire partie de la communauté... et non pas de rester assis dans un coin à vous soucier de ce que les gens vont penser de vous."

Lily Churchyard partage ses entrainements et ses records sur les réseaux sociaux. © Capture Instagram (publiée le 14/10/2024)

Lily Churchyard n'a commencé le powerlifting qu'il y a trois ans, un peu par coïncidence. Un sport de force constitué de 3 mouvements différents : le squat, le soulevé de terre et le développé couché, généralement dans le cadre de compétitions. Mais vous pouvez vous amuser à le faire entre amis, dans la salle de sport.

Pour le squat, l'athlète se tient debout avec une barre chargée sur les épaules, généralement à l'arrière du cou. Il fléchit les genoux et les hanches pour descendre en position accroupie, en veillant à ce que les cuisses soient parallèles au sol ou plus bas. Ensuite, il pousse sur ses jambes pour revenir à la position debout.

Pour le développé couché, vous devez vous allonger sur un banc horizontal avec la barre posée sur la poitrine. Vous descendez la barre jusqu'à ce qu'elle touche légèrement votre poitrine, puis vous poussez la barre vers le haut jusqu'à ce que les bras soient complètement tendus.

Enfin, dans le soulevé de terre, vous devez vous tenir debout derrière une barre au sol. En fléchissant les hanches et les genoux, vous saisissez la barre et, en gardant le dos droit, vous levez la barre en vous redressant jusqu'à vous tenir debout, les épaules en arrière.

Attention, prendre conseil auprès d'un spécialiste est tout de même recommandé avant de se lancer. Pour parvenir à son niveau, la jeune femme suit un entraînement particulier. Si elle n'a plus de trouble alimentaire, elle suit un régime adapté au haut niveau avec un repas composé de 250 g de viande hachée, trois œufs et un avocat entier avant chaque séance !