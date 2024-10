Cette chaîne de sport va bientôt disparaître de Canal+, il va falloir payer plus pour la regarder

Coup dur pour les fans de sport, cette chaine pourrait disparaitre de l'offre Canal+ dans les prochaines semaines.

La bataille des droits TV commence à coûter cher en temps, en énergie et surtout en argent au téléspectateur. Ce dernier est souvent pénalisé, car il doit constamment changer son abonnement et, la plupart du temps, payer plus cher pour regarder ses programmes préférés à la télévision.

Un nouveau coup dur pourrait d'ailleurs toucher les fans de sport très prochainement. Tournois ATP de tennis, saisons de ski alpin et de sports d'hiver, courses cyclistes, JO d'été et d'hiver... Autant d'événements qui ne seront plus accessibles comme avant à de nombreux téléspectateurs. Dès le 14 novembre prochain, les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 ne seront plus accessibles directement depuis les abonnements Canal+ ou la plateforme myCANAL. C'est la fin d'une longue histoire entre Canal+ et Eurosport qui travaillent ensemble depuis de longues années.

Pourquoi Eurosport, appréciée des abonnés, ne serait-il plus diffusé par Canal+ ? Warner Bros Discovery, propriétaire d'Eurosport, cherche désormais à développer sa propre plateforme, Max, arrivée en France cette année. Les partenariats existants, comme celui avec Canal+, sont donc revus.

Les abonnés Canal + seront-ils complètement privés d'Eurosport d'ici quelques jours ? Que les fans se rassurent, Max et Canal+ ont plutôt tout intérêt à collaborer. Canal+ conserverait une chaîne sportive bien connue de ses abonnés historiques et Max toucherait un public plus large, nécessaire à son développement.

Actuellement, Max est d'ailleurs déjà intégré à certaines offres Canal+, comme le pack Ciné-Séries. Pour les autres, Max est disponible en option, avec une intégration à myCANAL. Une option "Sport" à 5€/mois est aussi proposée aux clients de la plateforme Max, hors Canal+. Pour y accéder, les clients doivent avoir une télévision connectée et se rendre sur l'application Max. Lors des JO de Paris 2024, Eurosport avait diffusé l'intégralité de l'événement via Max. Le pack "Sport" avait alors été offert aux abonnés. Cette période est terminée et il faudra désormais payer !

Combien ? Le montant final pour le spectateur dépendra des négociations. Celles-si sont déjà en cours. "Nos discussions avec Canal + se poursuivent pour trouver un accord d'ici le 14 novembre afin que leurs abonnés continuent de recevoir les chaînes sportives premium d'Eurosport incluses dans leurs abonnements", a confirmé le groupe Warner Bros Discovery à Alloforfait.

Maxime Saada, patron de Canal+, communique généralement sur les accords quelques jours avant l'échéance. Deux hypothèses nous semblent crédibles : l'option "Sport" à 5€/mois pourrait être proposée rapidement dans les offres donnant accès à Max, voire intégrée au bouquet Sport de Canal+. Au lieu d'accéder à la chaîne Eurosport via Canal+, l'abonné devrait alors simplement se connecter sur l'application Max, comprise dans son abonnement. Avec un supplément ? Fort probable... Avec DAZN, Canal +, Eurosport ou BeIn Sports, les fans de sport y sont malheureusement habitués.