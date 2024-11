Cet étrange pronostic est infaillible ou presque depuis 1940, voici qui va remporter l'élection américaine

L'élection américaine se déroule dans la nuit de lundi à mardi et selon cette règle, on connaît déjà le vainqueur !

Dans la nuit du 4 au 5 novembre, les Etats-Unis élisent un nouveau président ou une nouvelle présidente et vont départager la démocrate Kamala Harris et l'ancien président républicain Donald Trump. Selon les tout derniers sondages, les deux candidats sont au coude à coude et un rien pourrait faire basculer l'élection. On va donc chercher ce petit rien un peu où on peut, et notamment dans de vieilles croyances américaines.

Vous connaissiez "Paul le Poule", voici désormais la "Redskins Rule". De 1940 aux années 2000, cette règle a été infaillible pour prédire le président élu. Pour les non puristes, les Redskins sont une célèbre franchise de NFL, la Ligue de football américaine. Et comme par hasard, il s'agit de l'équipe de la capitale Washington. Son nom a d'ailleurs changé, la franchise s'appelant désormais Commanders. Mais le nom importe peu : des années 1940 jusqu'à la réélection de Barack Obama en 2012, le dernier match à domicile de Washington avant une élection présidentielle a toujours ou presque prédit l'issue de l'élection.

Selon la tradition (ou la superstition), une victoire de Washington avant les élections est en effet censée permettre au parti en place de conserver la Maison Blanche. Tandis qu'une défaite mènerait à un changement de parti à la tête du pays. Or en ce mois d'octobre 2024, à quelques jours du verdict des urnes, le résultat du dernier match de Washington en NFL a d'ailleurs été spectaculaire et indécis, comme l'élection.

À la dernière seconde de la rencontre, une passe de plus de 60 yards envoyée par le quarterback Jayden Daniels, et captée par l'un de ses receveurs, a offert la victoire à Washington de justesse contre Chicago (18-15). Un dénouement miraculeux, qui, selon la "Redskins Rule", pourrait faire perdre l'élection à Donald Trump. Mais attention car cette règle, quasiment infaillible pendant des décennies, s'est tout de même un peu effilochée depuis une dizaine d'années. La réélection de Barack Obama, malgré la défaite des Redskins quelques jours plus tôt contre les Carolina Panthers en 2012, témoigne de ce changement.

On parle aussi depuis cette époque d'une "Redskins Rule 2.0". L'amendement stipule que si le vainqueur du vote populaire ne remporte pas le Collège électoral, la règle a l'effet inverse pour l'élection suivante. En 2000, Bush a ainsi remporté le Collège électoral, mais pas le vote populaire, ce qui signifie qu'en 2004, la règle a été inversée et que la prédiction est restée exacte. Cette règle modifiée s'appliquait également à 2020. En 2016, Trump n'a pas remporté le vote populaire ; en 2020, lorsque les Commanders ont battu les Cowboys 25-3, la règle a été inversée et il a été prédit que Biden gagnerait. Bref, quand on y croit, on trouve toujours une solution pour que la règle se vérifie...