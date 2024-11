"Nous naissons et nous mourrons" : malade, cette légende du cyclisme annonce qu'elle va mourir

Légende du sport, un coureur cycliste a annoncé une terrible nouvelle il y a quelques semaines.

C'est une terrible nouvelle dans le monde du cyclisme. Il y a quelques mois, en février, une légende reconnue et respectée par tous a annoncé qu'elle était atteinte d'un cancer... Si l'annonce de la maladie a été brutale, une autre prise de parole, survenue il y a quelques semaines cette fois, l'est encore plus car on a appris que le cancer de ce sportif de haut niveau était incurable.

"Aussi anormal que cela puisse sembler, c'est la loi de la nature. Nous naissons et nous mourrons. Je me dis que je suis chanceux d'avoir des médicaments à prendre pour lutter contre ça le plus longtemps possible", a lancé avec fatalité ce coureur cycliste qui a été anobli par la Reine Elisabeth II pour l'ensemble de sa carrière et de ce qu'il a apporté à son sport et à son pays.

Ce coureur cycliste, c'est Chris Hoy. L'Ecossais de 48 ans, six fois champion olympique sur de cyclisme sur piste, fait aujourd'hui face à un diagnostic dramatique avec un cancer de la prostate en phase terminale et surtout une espérance de vie estimée entre deux et quatre ans.

L'Écossais avait assuré en début d'année que le traitement "se passait très bien et qu'il était optimiste". Mais la maladie s'est métastasée dans ses os, à l'épaule, au pelvis, dans les côtes et la colonne vertébrale. Sir Chris Hoy avait commenté les épreuves sur piste aux Jeux Olympiques de Paris pour la BBC et avait même inauguré une journée de compétition avec les fameux trois coups de bâton.

Lucide et particulièrement stoïque face à l'issue qu'il l'attend désormais, la légende britannique a annoncé au Sunday Times qu'elle était en train d'écrire et d'enregistrer ses mémoires, qui paraîtront le 7 novembre sous le titre All That Matters : My Toughest Race Yet ("Ce qui compte vraiment : ma course la plus difficile"). "Il y a tellement de positivité qui peut ressortir de tout cela, sous tous les angles. Je suis très heureux que ce livre puisse aider les gens", a expliqué Chris Hoy.

Et il y a de quoi écrire. Le sportif a décroché une médaille d'argent en vitesse par équipe en 2000 aux Jeux de Sydney, puis remporté quatre ans plus tard à Athènes son premier titre olympique individuel sur le kilomètre. Vous pouvez ajouter trois nouvelles médailles d'or à Pékin (2008), puis de deux autres à Londres (2012). L'ancien cycliste est également onze fois champion du monde... Une vraie légende.