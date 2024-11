Ce que vous perdez réellement après 1h de course à pied, des chiffres annoncés

Vous voulez savoir combien vous perdez après une heure de course à pied ? Des chiffres précis sont évoqués.

Envie de faire du sport ? La marche ou la course à pied sont certainement les deux exercices les plus accessibles financièrement et "faciles" à pratiquer à peu près n'importe où. Autre avantage non négligeable : vous n'êtes pas dans une salle entre quatre murs, vous pouvez respirer l'air pur dans un parc ou autre et c'est bien plus agréable.

La course à pied est vraiment bénéfique pour la santé. Vous pouvez d'ailleurs perdre du poids en la pratiquant régulièrement. Même à petite dose, le résultat finira par se voir sur le long terme. Mais sachez tout de même que si les séances sont intenses mais très courtes, vous dépenserez moins de calories que si vous courez un marathon en 4h.

Alors combien perdons-nous réellement de calories après une petite heure de course ? Un expert en sport de Décathlon a fait des estimations. Et il y a déjà un point de départ à connaître : "il faut en moyenne 20 minutes d'effort pour puiser dans les glucides et 40 pour les lipides".

Dans le détail et selon plusieurs scénarios, si vous faites 1 heure de running à 8 km/h et que vous êtes une femme, vous brûlerez en moyenne 457 calories si vous pesez 60 kg, 534 calories si vous pesez 70 kg, 610 calories si vous pesez 80 kg et 686 calories si vous pesez jusqu'à 90 g. Si vous êtes un homme, vous brûlez en moyenne 480 calories si vous pesez 60 kg, 560 calories si vous pesez 70 kg, 640 calories si vous pesez 80 kg et 720 calories si vous pesez jusqu'à 90 kg.

En revanche, si vous faites 1 heure de running à 10 km/h et que vous êtes une femme, vous brûlez en moyenne 595 calories si vous pesez 60 kg, 694 calories si vous pesez 70 kg, 793 calories si vous pesez 80 kg et 893 calories si vous pesez jusqu'à 90 kg. Si vous êtes un homme, vous brûlez en moyenne 624 calories si vous pesez 60 kg, 728 calories si vous pesez 70 kg, 832 calories si vous pesez 80 kg et 935 calories si vous pesez jusqu'à 90 kg.

Pour vous donner une idée de ce que vous éliminez, on compte en moyenne environ, pour 100 grammes, 155 calories dans un œuf, 290 calories dans la baguette, 285 calories dans un hamburger (le menu avec frites et boisson monterait à plus de 1000), 406 calories dans un croissant ou 420 dans un pain au chocolat, 545 calories dans du chocolat au lait en tablette ou encore 730 à 745 dans le beurre (et les 100 grammes sont plus vite arrivés qu'on le croit).

Sachez que la quantité de calories brûlées en faisant de la course à pied dépend de plusieurs facteurs, voilà pourquoi le poids ou encore la vitesse provoquent des variations. Courir vite permet tout simplement d'augmenter votre fréquence cardiaque, ce qui aide à brûler plus de calories. Pour le poids, le corps va brûler plus de calories quand on a des kilos en trop. Enfin, le fait d'être un homme ou une femme est une vraie différence car les deux ne dépensent pas de façon naturelle les mêmes calories.