Teddy Riner met le judo entre parenthèses et se lance dans un nouveau projet déroutant

Le colosse français Teddy Riner se lance dans un nouveau projet très loin des tatamis.

Teddy Riner a une nouvelle fois fait lever les foules à l'occasion des Jeux olympiques de Paris l'été dernier, en remportant pas une, mais deux nouvelles médailles d'or. Même si Martin Fourcade est redevenu l'athlète français le plus titré, avec une médaille d'or acquise sur tapis vert en biathlon il y a quelques jours, Teddy Riner reste l'une des plus grandes légendes avec cinq breloques au total.

Mais quel avenir pour le judoka sur les tatamis ? Selon ses mots, la perspective de Los Angeles 2028 n'est pas inenvisageable. Lors d'une soirée de remerciements organisée par Teddy Riner vendredi 29 novembre, il a annoncé la couleur. "L'objectif le plus important, ce sont les quatre années qui arrivent avec en ligne de mire les Jeux olympiques de 2028."

Mais en attendant, le Français va se lancer dans de nouveaux défis et notamment la présentation d'une émission de téléréalité ! Celui qui a été déjà 11 fois champion du monde va animer, avec sa compagne et mère de ses deux enfants Luthna Plocus, la version française du programme de Netflix, Love is blind (l'amour est aveugle en français).

Le concept est assez simple : l'émission réunit quinze candidats et quinze candidates qui doivent faire connaissance sans jamais voir à quoi l'autre ressemble. Les participants ont la possibilité d'échanger, sans jamais se voir, en s'installant dans des capsules, séparées par un mur. Après plusieurs rencontres, ils peuvent se demander en mariage et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils vont se découvrir physiquement...

La série cartonne à l'étranger depuis sa création en 2020, notamment aux États-Unis, mais aussi partout sur les réseaux sociaux. Le tournage de la version française est déjà en train de se dérouler, en Afrique, au Maroc plus précisément, et la diffusion via la plateforme de streaming est prévue pour 2025, pas avant.

Ce n'est pas la première expérience à la télé du judoka. En 2019, Teddy Riner avait animé "La course des champions sur France Télévisions", une émission qui a été finalement annulée faute d'audience.

Mais le Français prépare d'autres surprises selon ses dires. Il va y avoir pas mal de nouvelles actualités pour moi avec le lancement de mon tournoi, de ma fondation et quelques changements sur le positionnement de marques. De belles choses !