"Ça va à l'encontre de..." : le coup de gueule plein d'amertume de Thierry Henry sur les JO

Après la médaille d'argent de son équipe lors des Jeux olympiques de Paris, Thierry Henry a encore quelque chose qui lui reste en travers de la gorge...

Star internationale du football avec un palmarès impressionnant avec l'équipe de France ou avec ses clubs d'Arsenal ou encore du FC Barcelone, Thierry Henry est désormais un visage très connu du monde audiovisuel, avec un rôle de consultant très apprécié et des interventions remarquées et écoutées par de nombreuses personnes.

Ce rôle, il l'a récupéré après avoir endossé le costume de sélectionneur de l'équipe de France espoirs, en quête de l'or olympique. Malheureusement, malgré un parcours assez fabuleux et une équipe manifestement en symbiose avec son coach, les Bleus se sont inclinés en finale, face à l'Espagne, ramenant tout de même l'argent.

Si Thierry Henry garde de très bon souvenirs de ce parcours olympique, il ne cesse de parler de son amertume sur ces JO et son absence de médaille. Car si les joueurs ont été récompensés, lui et son staff n'ont pas pu repartir avec la moindre breloque. Une incompréhension selon qui va à "l'encontre de l'esprit des Jeux olympiques."

Thierry Henry ne décolère pas que les coachs et l'ensemble des préparateurs des athlètes n'aient pas droit eux aussi aux médailles olympiques. Et pas seulement pour le football. "Pourquoi les coaches de Léon Marchand et de Teddy Riner n'ont-ils pas eux non plus reçu de médailles ?" se demande-t-il notamment dans GQ.

"C'est la récompense d'un groupe avec ses joueurs, mais aussi celle de leur préparateur physique, leur assistant, leur médecin et leurs kinés, couchés à 4 heures du matin puis levés à 8 heures. Eux n'ont pas les mêmes salaires que les joueurs et méritent aussi une médaille. Depuis le début de la compétition, on s'est répété : ''on est ensemble'', et à la fin on ne l'était pas."

Thierry Henry n'a jamais vraiment sa langue dans sa poche et dit toujours très souvent ce qu'il pense. Ce fut d'ailleurs encore le cas au beau milieu des Jeux de Paris, lorsqu'il a également dit sa déception au sujet de l'attitude de ses propres joueurs, en demi-finale des JO face aux Argentins. Plusieurs joueurs étaient en effet allé chambrer ostensiblement leurs adversaires et leurs supporters en fin de match.

"Quand tu gagnes comme on a fait sur le deuxième but, on pensait qu'il y avait but. Tu viens, tu célèbres ton but, tu reviens, ce n'est pas la peine d'aller chambrer les Argentins. On s'est loupé, aucune classe. Maintenant, mettez ça de côté", avait lancé le coach comme l'a montré une rétrospective de l'épopée de l'équipe de France.