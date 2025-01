"Moi, je veux un château"... Tony Parker se fait plaisir avec un petit caprice à 5 millions d'euros

L'ancienne légende des San Antonio Spurs, Tony Parker, s'est lancée dans un nouveau business juteux et y a mis quelques millions.

Superstar aux Etats-Unis après son incroyable carrière NBA avec les San Antonio Spurs et ses titres de champion, le Français Tony Parker est également une légende du basket français. Depuis la fin de sa carrière, la légende est discrète, mais se fabrique un véritable empire d'auto entrepreneur. Il a d'ailleurs participé au jeu de M6 "Qui veut être mon associé" très récemment, avec l'objectif d'investir dans le projet le plus convaincant des participants.

Tony Parker est propriétaire d'un club de basket, d'un centre de formation, d'une station de ski, d'un haras ou encore d'un domaine viticole. Et ce n'est pas terminé car selon les dernières informations il compte investir dans un nouveau business très lucratif. C'est pour cela qu'il a fait appel à l'émission L'Agence, l'immobilier de luxe en famille, diffusée sur TMC et TF1 +. Dans cette émission, le champion NBA a reçu un propriétaires d'agence à Monaco et lui a exposé un projet XXL : se lancer dans le cognac.

" Je cherche une propriété à Cognac (en Charente, ndlr) parce que j'aimerais commencer une marque de cognac", a-t-il expliqué. "Mais je ne cherche pas des vignes, moi je veux un château." Tout cela pour un budget de 3 à 5 millions d'euros.

Le Français veut faire de ce domaine un vrai lieu de présentation, une vitrine pour sa future marque de Cognac. "Il faut aussi un endroit avec un peu d'histoire. Comme on est en France, c'est toujours sympa d'avoir un endroit où, quand tu arrives, tu peux expliquer aux clients que ce château a vécu ci ou ça."

Mais le business n'empêche pas les petits caprices de star. Tony Parker a également une dernière exigence et non des moindres : que ce domaine soit un véritable lieu de vie. "J'aimerais aussi que ce soit un endroit où je peux aller avec ma famille. Oui, c'est un business, mais d'un autre côté, je peux y aller en privé et passer du temps là-bas avec les enfants. Donc il faut que ce soit un endroit agréable", a-t-il demandé.

Les exigences du Français sont très précises. "Si tu trouves avec des vignes, pourquoi pas, mais ce n'est pas une obligation", enchaîne-t-il. "Moi, ce que j'aimerais, c'est un truc avec une entrée. J'aime bien quand il y a un beau portail, que tu rentres et que tu as cet effet 'waouh !'. Il faut que ça pète."