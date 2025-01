Cette "gafette" du Bigdil était la femme d'un ancien grand sportif

Le Bigdil a fait son retour à la télévision, Vincent Lagaf étant toujours entouré de ses "gafettes". L'une d'entre elles n'est pas totalement inconnue dans le monde du sport.

Le Bigdil est revenu à la télévision depuis plusieurs jours, avec son animateur vedette Vincent Lagaf, mais aussi le fameux Bill. Un duo de choc qui avait déferlé à la fin des années 1990, entre 1998 et 2004 très exactement, sur TF1 avant de disparaître. Lors de la première émission de ce Bigdil nouvelle version, diffusée sur RMC Story, les fans étaient au rendez-vous avec un gros succès d'audience.

Ce sont 1,8 million de téléspectateurs en moyenne se sont massés devant leur petit écran pour retrouver l'émission culte et ses jeux loufoques. Le Bigdil a d'ailleurs déjà changé de case. Il est diffusé désormais toutes les semaines, le vendredi en prime time, avec une rediffusion le samedi en acces prime time à 19h.

Au delà de l'animateur et du petit extraterrestre qui a fait le succès de l'émission, les gafettes, qui accompagnent Vincent Lagaf depuis les années 1990, sont également bien présentes. Et l'une d'entre elles n'est pas totalement inconnue du monde du sport, puisqu'elle était la femme d'un grand sportif.

Il s'agit de Fanny Veyrac, mannequin et créatrice de contenus de 38 ans. Celle-ci fut aussi par le passé le femme de l'international français de rugby Yoann Huget. Agé aujourd'hui de 37 ans et retraité du haut niveau, Yoann Huget est arrivé à Toulouse dès les classes jeunes, avant d'y évoluer près de 15 années en professionnel (2005-2008, 2012-2021). L'Ariégeois compte également 62 sélections avec le XV de France.

Si leur histoire a commencé en 2010 avec deux enfants à la clé, le couple a finalement divorcé il y a quelques mois. L'histoire de Fanny est d'ailleurs assez singulière car elle ne vivait plus en France et c'est à la demande de Vincent Lagaf qu'elle est revenue dans l'Hexagone pour retrouver cette émission dont elle fut partie prenante entre 2009 et 2015.

La jeune femme était installée du côté d'Ibiza où elle exerçait le métier de coach de vie. Elle a produit plusieurs livres et écrits, dont certains autobiographiques. "J'ai été mannequin, j'ai créé un blog et je suis devenue créatrice de contenu puis j'ai suivi plusieurs formation dans le bien-être, qui changera le cours de ma vie. J'ai décidé de tout quitté et déménager dans un autre pays, sur un île Ibiza, et je deviens professeur de Yoga et Health Coach", expliquait-elle sur Instagram.

"En 15 ans, j'ai tout quitté pour me consacrer a ma famille, je suis devenue maman de 2 anges, Myla et Romy, mes plus belles réussites, je consacre ma vie à elles et elles sont mes priorités", peut-on également lire sur son compte, en espérant que son retour en France soit long et prospère.