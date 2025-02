Antoine Dupont a toujours rêvé de faire ce métier

Antoine Dupont a toujours voulu faire ce métier et dès son plus jeune âge.

Antoine Dupont est la star de l'équipe de France de rugby, à 15, mais également à 7 après son titre de champion olympique lors des JO de Paris 2024 et sa récompense de meilleur joueur du monde. Une première d'ailleurs dans l'histoire : jamais un rugbyman n'avait encore été désigné meilleur joueur du monde à 15 puis à 7.

Dans le cœur des Français, le joueur du Stade Toulousain est également monté en flèche en passant de la 38e place à la 7e place du classement des personnalités préférées des Français. Un gain très important, lié également à l'attitude du champion, aussi discret et humble dans la vie que performant sur la pelouse.

Dans un long podcast accordé à Louis Vuitton, le Français s'est confié sur d'autres aspects de sa vie et est revenu sur son enfance avec une question très simple : quel métier vous vouliez faire lorsque vous étiez un jeune enfant ? Pour Antoine Dupont, la réponse était simple, car il a toujours souhaité faire ce métier et ne s'en est pas caché.

Dès son plus jeune âge, Antoine Dupont répondait systématiquement "joueur de rugby" quand on lui demandait quel métier il voulait exercer plus tard. Une évidence aujourd'hui, mais aussi un exploit, tant d'enfant rêvant de devenir un jour sportif de haut niveau sans y parvenir. Preuve de la pugnacité et du travail du Français, qui a toujours voulu faire carrière dans le milieu du ballon ovale.

Antoine Dupont a d'ailleurs commencé sa carrière professionnelle très tôt, en 2014, alors qu'il n'était pas encore tout à fait âgé de 18 ans. C'est au sein de l'équipe du Castres Olympique, dont il sera l'un des cadres pendant 3 ans et quasiment 70 matchs, qu'il va pouvoir éclore avant de se lancer dans le grand bain du Stade Toulousain, dont il est désormais la grande star.

Avant de devenir professionnel, Antoine Dupont commença le rugby très tôt, dès l'âge de 4 ans, au sein du Magnoac FC. C'est autour de ses 15 ans que sa carrière prendra une autre tournure en intégrant le centre de formation d'Auch.

Ses débuts en équipe de France seront également rapides puisqu'il intègrera le pôle espoir de Marcoussis dès 2014, avant d'intégrer l'équipe de France U20 d'une autre légende, Fabien Pelous, pour y disputer le tournoi des 6 Nations dès sa première saison professionnelle.