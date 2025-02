C'est le petit-frère de la fondue, connaissez-vous ce plat savoyard dégoulinant de fromage ?

Ce plat savoyard réconfortant est parfait pour la saison hivernale.

Lorsque le thermomètre affiche le degré zéro, c'est le moment de se réchauffer en toute convivialité autour d'un plat réconfortant. Si l'on n'a que les mots "raclette" ou "fondue savoyarde" à la bouche, il existe pourtant un autre trésor de la cuisine savoyarde, tout autant réconfortant et délicieux pour réchauffer nos froides soirées d'hiver. On vous partage la recette, autrefois jalousement gardée comme un secret de famille.

Cette spécialité nous vient de Haute-Savoie, plus précisément du Chablais, née au sein d'un bistrot de Thonon-les-Bains, au 20e siècle. Son principe est le même que pour la fondue savoyarde : la dégustation se fait en trempant des morceaux de pain piqués puis trempés dans un mélange de vin et de fromage fondu. Toutefois, si les fromages incorporés à la fondue sont un mélange de Beaufort, d'Abondance, de Comté ou encore d'Emmental de Savoie (les Suisses ont eux leur propre mélange), cette recette est réalisée exclusivement à base de fromage d'Abondance AOP fondu, et deux arômes supplémentaires s'invitent à la recett !

Comme le veut la tradition de la région, le Berthoud doit être cuit au four et servi dans un récipient individuel en porcelaine : "l'assiette à Berthoud" spécialement conçue pour servir et maintenir à la bonne température la préparation. Ce matériau a également la particularité de préserver les qualités gustatives et olfactives du Berthoud tout au long de la dégustation. Rien de grave si vous n'en avez pas, optez pour un caquelon, la traditionnelle casserole en terre cuite ou en fonte utilisée pour la fondue, mais "individuelle". Une cassolette proche de celles utilisées pour la crème brûlée peut aussi faire l'affaire.

La préparation de la recette, extrêmement facile et bon marché, ne vous prendra que 10 minutes de votre temps. Prêts à tester ?Pour 4 personnes, comptez environ 700 grammes d'Abondance Fermier AOP au lait cru, 2 gousses d'ail, 6 centilitres de vin de Madère, 15 centilitres de vin blanc de Savoie de type Apremont Vieilles vignes, du beurre, du pain de campagne ou de seigle coupé en petits carrés, une pincée de noix de muscade, du poivre et du sel.

Commencez par préchauffer le four à 180°C. Épluchez vos gousses d'ail, puis frottez-les au fond de vos caquelons individuels ou de vos assiettes à Berthoud. Hachez très finement l'ail restant et répartissez-le dans vos caquelons ou assiettes. Ensuite, vous y ajouterez votre fromage d'Abondance coupé en fines lamelles dont vous aurez pris soin de retirer la croûte. Poivrez légèrement et assaisonnez de muscade râpée le tout puis arrosez du vin. Répartissez quelques dés de beurre et laissez gratiner au four entre 8 et 15 minutes, afin d'obtenir un fromage fondu avec une croûte bien dorée. Servez immédiatement à la fin de la cuisson, en trempant les morceaux de pain dans le fromage fondu.

Vous pouvez accompagner votre plat d'un vin blanc sec de Savoie, de pommes de terres et de charcuteries de Savoie, ou au choix, d'une salade verte croquante pour ceux qui veulent limiter les calories... Bonne dégustation !