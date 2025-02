Trop peu de gens le font, pourtant cette étape du brossage des dents réduirait le risque d'AVC

Ce geste souvent oublié dans la routine d'hygiène bucco-dentaire est bien plus important pour la santé qu'on ne pourrait penser.

Prendre soin de ses dents, c'est (aussi) prendre soin de son cœur ! Alors que la brosse à dents ne nettoie pas entre les dents, il est nécessaire d'utiliser du fil dentaire ou des brossettes pour bien déloger les restes de nourriture et bactéries. Cela réduit le risque de maladies bucco-dentaire comme la parondontite, mais joue aussi un rôle dans la santé cardiovasculaire.

"Nous savons que les maladies des gencives et les caries dentaires sont des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque. On sait déjà que le fil dentaire réduit le taux de crise cardiaque", a expliqué au média américain Healthline le Dr Souvik Sen, président du département de neurologie de l'Université de Caroline du Sud à Columbia. Il a dirigé des travaux présentés le 5 janvier 2025 dernier à la conférence internationale de l'American Stroke Association à Los Angeles, qui suggèrent qu'utiliser du fil dentaire pouvait prévenir le risque d'accident vasculaire cérébral (AVC). Plusieurs études ont effectivement montré qu'une bonne hygiène bucco-dentaire réduisait le risque de maladies cardiovasculaires, dont l'AVC.

Pour arriver à cette conclusion, le chercheur américain et son équipe ont suivi pendant 25 ans près de 6 300 personnes, dont la majorité utilisait du fil dentaire. Conclusion ? "Par rapport aux personnes qui n'ont pas utilisé le fil dentaire, celles qui l'ont fait ont vu leur risque d'AVC ischémique (le plus courant, ndlr) diminuer de 22 %, et leur risque de fibrillation auriculaire (un trouble fréquent du rythme cardiaque, ndlr) diminuer de 12 %". Et plus les personnes utilisaient du fil dentaire, plus le risque était réduit. Il diminuait à partir du moment où les participants utilisaient du fil dentaire au moins une fois par semaine.

Mais comment expliquer ce lien entre les dents et la santé cardiovasculaire ? Pour le Dr Sen, "le fil dentaire réduit les infections buccales et les maladies des gencives, qui sont liées à l'inflammation", qui peut augmenter le risque cardiaque. Cela est donc "logique que l'utilisation régulière du fil dentaire réduise également le risque d'accident vasculaire cérébral et de fibrillation auriculaire".

D'autres études doivent être menées pour confirmer et préciser ce lien, mais pour le Dr Sen, "je ne dirais pas que le fil dentaire est la seule chose à faire pour prévenir un accident vasculaire cérébral, mais nos résultats suggèrent qu'il s'agit d'un élément supplémentaire à ajouter à un mode de vie sain". L'utilisation du fil dentaire, un geste simple et accessible, pourrait ainsi s'ajouter aux autres mesures de prévention de l'AVC, qui sont : l'alimentation, le sport, le tabac, le sommeil, l'IMC, la tension artérielle, et le contrôle de la glycémie et du cholestérol.