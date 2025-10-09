"Je ne reconnaissais plus la femme sur la photo" : à 60 ans, elle a perdu 10 kilos sans régime, voici ce qu'elle a fait

"La vraie Manon se cachait dans une sorte de combinaison, et il fallait que je m'en débarrasse au plus vite", raconte la rédactrice en chef d'un magazine féminin, qui a livré sa méthode.

Le sport, un plaisir pour certains, une corvée pour d'autres, mais pour beaucoup, un seul objectif : perdre du poids. Pas la chose la plus agréable on vous l'accorde, mais si vous n'avez pas une grosse masse à perdre, des méthodes "simples" peuvent vous permettre de perdre 10 kilos assez rapidement.

Une fois n'est pas coutume, c'est la rédactrice en chef d'un magazine féminin qui s'est mouillée récemment en livrant sa propre expérience et en osant aborder sa prise de poids. Manon Sikkel qui écrit dans Margriet, magazine créé en 1938 (!), explique comment elle a pu se reprendre en main.

La journaliste de 60 ans raconte que l'ors d'une séance photo l'année dernière, on lui a demandé ses mensurations. "Je ne me souvenais pas avoir acheté de nouveaux vêtements et je ne me souvenais encore moins de celles-ci. J'ai consciencieusement enroulé un mètre ruban autour de ma taille, et là, j'ai été stupéfaite. Ces dix dernières années, j'avais pris 1,3 kilo par an sans m'en rendre compte", raconte-t-elle.

Manon Sikkel est rédactrice en chef de Margriet et auteur de livres pour enfants. © Manonsikkel.nl

Avec un total de 15 kilos en 10 ans, malgré une vie qu'elle jugeait plutôt saine, avec des repas végétariens et de la marche régulière, le choc est important. " Quelques semaines plus tard, j'ai feuilleté le magazine à la recherche d'une photo de moi. Une fois trouvée, j'ai su ce qu'il me restait à faire : perdre dix kilos ou plus. Car je ne reconnaissais plus la femme sur la photo. La vraie Manon se cachait dans une sorte de combinaison, et il fallait que je m'en débarrasse au plus vite", poursuit-elle.

Manon, qui écrit aussi des livres jeunesse et se présente sur son blog comme "le deuxième auteur de livres pour enfants le plus drôle des Pays-Bas (selon ses enfants)", se lance alors à l'assaut d'un programme de fitness simple. "Il me suffisait de peu de choses, ou plutôt, de beaucoup : faire 10 000 pas par jour, faire de la musculation cinq fois par semaine, du cardio deux fois par semaine", assure-t-elle. Pas de régime à proprement parler ici, même si Manon a dit "pratiquer le jeûne intermittent, manger plus de protéines et moins de gras, et éliminer le sucre, l'alcool et les fritures".

Le résultat a été bénéfique puisque la perte a été de plus de 10 kilos, quasiment 20 selon son témoignage. Manger sainement, faire de la musculation plutôt que du cardio, mais aussi comprendre que la prise de poids n'était pas forcément une conséquence d'une mauvaise hygiène de vie (ménopause notamment) lui a permis de garder le cap.

Attention tout de même, on ne perd pas 5 ou 10 kilos en une semaine, c'est faux. Il faut graduer son effort. L'exercice physique est peut être le meilleur régime au monde, mais pour perdre de la graisse, il faut également donner à son corps moins d'énergie par l'alimentation qu'il n'en dépense... Consulter un médecin ou un spécialiste est plus que conseillé avant de se lancer.