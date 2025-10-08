Vous avez jusqu'au 10 octobre : Gmail et l'IA vont lire vos e-mails pour vous cibler avec des publicités, voici comment l'éviter

Une option existe pour désactiver l'IA au sein de vos mails, mais encore faut-il la trouver.

Google opère un sacré virage depuis quelques années avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Fort de sa propre IA maison baptisée Gemini, l'entreprise se pose en sérieux concurrent à ChatGPT. Sa principale force réside encore dans le fait d'intégrer nativement Gemini au sein de plusieurs smartphones (Google Pixel, Samsung Galaxy...) et services en ligne.

Depuis quelques semaines, Gemini est pleinement intégré aux autres solutions de Google. Ce petit génie est capable de résumer vos courrier dans Gmail, ou de faire des opérations dans Google Spreadsheets avec seulement quelques consignes. Hélas, Google a récemment annoncé que Gemini allait bientôt également optimiser la publicité au sein de son IA. De nombreux utilisateurs ont donc décidé de stopper la possibilité pour Gemini de pouvoir fouiller à travers leurs mails pour recevoir de la publicité ciblée à l'avenir. On vous explique comment procéder.

A l'heure actuelle, personne ne sait avec exactitude comment les publicités seront intégrées à Gemini. La firme de Mountain View a cependant déjà déclaré avoir quelques idées de monétisation pour intégrer des bannières et des recommandations publicitaires d'ici l'année prochaine.

Mais Google ne va pas attendre pour activer par défaut l'intégration de Gemini au sein de ses autres services. A l'heure actuelle, il vous faut activer manuellement les "fonctionnalités intelligentes" pour pouvoir en profiter et autoriser Gemini à vous assister au sein de Gmail, Google Chat, Meet, etc... Dès le 10 octobre, ces règles vont changer et les fonctionnalités intelligentes seront activées par défaut dans certaines régions.

Si vous ne souhaitez pas que Google puisse accéder à vos données dans ses multiples applications, nous vous conseillons de vérifier que les fonctionnalités intelligentes sont bien désactivées sur votre compte. Pour cela, rendez-vous sur votre compte Gmail et cliquez sur la roue crantée en haut à droite de l'application (ou cliquez sur ce lien) pour accéder aux paramètres de votre compte. Dans l'onglet "général", vous n'aurez qu'à descendre un peu parmi les options pour y trouver la mention "Activer les fonctionnalités intelligentes dans Gmail, Chat et Meet". Il vous suffit alors de décocher cette fonctionnalité.

Une autre option, plus puissante encore, se trouve juste en dessous. Baptisée "Fonctionnalités intelligentes de Google Workspace", elle vous permet de désactiver Gemini au sein de multiples applications et assistant Google. Vous serez ainsi assuré que l'IA de la firme ne puisse accéder aux données de votre compte à l'avenir.