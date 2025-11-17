L'Algérie éliminée rapidement, un vainqueur qui va ravir les fans... On a demandé à ChatGPT le déroulé de la CAN 2025

La Coupe d'Afrique des Nations débute dans un mois et l'IA a dévoilé le futur vainqueur.

La Coupe d'Afrique des Nations va animer la fin d'année. Pour certains, les repas de famille à Noël seront très animés autour des performances des équipes africaines qui vont tout faire pour soulever le prestigieux trophée.

Plusieurs nations favorites se dégagent pour cette édition qui se déroule au Maroc. Bien évidemment, le pays hôte est l'un des grands favoris à l'image du pays hôte ivoirien lors de la dernière édition, vainqueur après une CAN incroyable. Mais l'Egypte, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Algérie... Sont également très attendus.

Mais justement, selon l'IA et le bon vieux ChatGPT, l'Algérie ne ferra pas long feu dans cette CAN 2025. Pourtant vainqueur de son groupe et en quarts de finale après une victoire face au RD Congo, l'Algérie sortira de la compétition dès les quarts de finale, éliminée sèchement par le Nigéria, pourtant éliminé pour les barrages de la Coupe du monde dimanche 16 novembre, 2-0. On notera également les éliminations de la Tunisie et de l'Egypte au même stade que les Fennecs.

Le Nigéria sera justement l'une des équipes à suivre dans cette CAN car selon l'IA, les Super Eagles iront jusqu'en demi-finale, éliminés par le Maroc ! Mais le rebond sera rapide car les Nigérians prendront la 3e place de cette CAN 2025 au détriment de la Côte d'Ivoire.

Car oui, selon le pronostic de l'IA, le dernier carré sera composé du Maroc, du Nigéria, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Le Maroc s'imposera 2-1 face au Nigéria en demi-finale alors que le Sénégal éliminera le dernier vainqueur sortant, la Côte d'Ivoire, sur le score de 1-0. La grande finale opposera donc le Sénégal et le Maroc, une finale plausible.

Et bonne nouvelle pour les Marocains, l'IA prédit une victoire des coéquipiers de Hakimi, blessé au lancement de la compétition, mais qui devrait revenir en pleine forme lors des phases finales. Une victoire étriquée tout de même, 1-1 après la prolongation et un succès aux tirs au but !