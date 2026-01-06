"Une ordure" : quand Brigitte Bardot s'en prenait violemment à un joueur de l'équipe de France

Décédée le 28 décembre dernier, Brigitte Bardot aura aussi marqué par ses propos polémiques, y compris dans l'univers sportif.

La fin d'année 2025 a été marquée par la mort d'une icone française, Brigitte Bardot. Monstre du mannequinat, du cinéma et même de la chanson, la star dans années 60 est décédée le 28 décembre à l'âge de 91 ans. Ses obsèques se dérouleront le mercredi 6 janvier 2026 sans hommage national, malgré les propositions de l'Elysée selon les informations de l'AFP.

Brigitte Bardot aura aussi été dans la seconde moitié de sa vie une gardienne de la protection des animaux. Elle y a mis tout son investissement et son temps ces dernières années. La fondation qui porte son nom s'est battue pour la cause animale. "BB" n'hésitait pas à prendre la parole ouvertement pour accuser les personnes qui maltraitaient les animaux. Et un joueur de l'équipe de France aura été la cible de l'ancienne actrice. "Monstre", "ordure", Bardot a vidé son sac à l'encontre de l'ancien défenseur des Bleus, Kurt Zouma.

Ce dernier avait été filmé en 2023 en train de maltraiter son chat, lui infligeant des coups. La vidéo avait circulé sur les réseaux sociaux, provoquant une onde de choc. Le joueur, évoluant alors en Premier League, avait même été sanctionné d'une amende de 300 000 euros et condamné à 180 heures de travaux d'intérêt généraux par la justice britannique et avait perdu plusieurs de ses sponsors. Celui qui avait 11 sélections en équipe de France n'a plus jamais porté le maillot des Bleus.

Face aux images, Brigitte Bardot avait pris la parole de façon véhémente dans le journal L'Equipe. "Des gens comme Kurt Zouma sont des monstres, des ordures et devraient être sévèrement punis", avait-elle alors déclaré, en prenant position de manière plus polémique : "Je suis pour la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent".

Brigitte Bardot était une amoureuse des animaux, mais pas des sportifs. Toujours pour L'Equipe, elle a plusieurs fois tenu des propos véhéments contre cet univers qu'elle a pourtant assez peu connu. "Oh, vous savez les sportifs !!! Cela dépend souvent des sports qu'ils pratiquent. Ceux que j'ai connus étaient encore élégants (golf, tennis, ski, bobsleigh, plongée sous-marine, régates, ski nautique, automobile) mais tout ce qui est ballon rond, ovale, ou carré, me laisse indifférente".