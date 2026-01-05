Surnommé "le plus bel endroit du monde", ce joyau de l'Europe est peu fréquenté et pas cher

Ce paradis méconnu en Europe offre des paysages grandioses à prix mini et loin de la foule.

Vous en avez marre de vous faire bousculer dans les rues des villes les plus touristiques d'Europe et de payer vos vacances au prix fort ? Cette destination européenne risque d'être de plus en plus prisée pour ses paysages naturels impressionnants et son absence de foule touristique. Cerise sur le gâteau, elle est l'une des moins chères du continent.

Oubliez la Croatie : ce pays voisin est la nouvelle perle des Balkans et elle coûte deux fois moins cher. Avec des nuits à 30 euros dans un décor de rêve sans la foule, ce paradis européen est surnommé "le secret le mieux gardé du continent" et son lac est décrit comme "le plus bel endroit au monde" par les voyageurs.

Le lac d'Ohrid en Macédoine du Nord offre un décor de carte postale. © Suzanne Plumette - Adobe Stock

Etonnamment absente des guides de voyage classiques, la Macédoine du Nord offre un décor magique : des sommets sauvages qui se jettent dans des eaux miroir, une nature brute et un calme olympien que les destinations méditerranéennes ont perdu depuis longtemps. L'atout majeur du pays est sans conteste le lac d'Ohrid classé à l'Unesco : ce réservoir d'eau cristalline figure parmi les plus anciens et les plus profonds d'Europe. Entre deux excursions en bateau, on flâne dans ses ruelles pavées avant de s'installer dans l'un des nombreux bars de la rive. L'accueil y est chaleureux et l'ambiance, apaisante, loin du tumulte des stations méditerranéennes classiques.

Et c'est bien dans ce pays que le terme "bon plan" prend tout son sens. Tandis que l'inflation grimpe partout ailleurs, ce territoire propose un coût de la vie dérisoire : un repas complet avec des produits locaux gorgés de soleil revient au prix d'un simple café en terrasse à Paris ! Les hébergements y sont incroyablement accessibles, permettant de prolonger son séjour sans jamais vérifier son compte en banque...

Skopje, capitale de la Macédoine du Nord. © kanuman - stock.adobe.com

À trois heures de route, la capitale Skopje surprend par son contraste saisissant. Ville natale de Mère Teresa, elle mêle modernité audacieuse et charme discret. Le Vieux Bazar, véritable labyrinthe historique, invite à la dégustation d'une rakia traditionnelle dans une atmosphère hors du temps.

Mais l'aventure ne s'arrête pas à la ville. À seulement 45 minutes de bus et à un prix du ticket dérisoire, le canyon de Matka offre à la vue des falaises vertigineuses. Entre ses monastères médiévaux, ses sorties en kayak et la grotte de Vrelo (l'une des plus profondes du globe), le spectacle naturel est total.

Pour découvrir la Macédoine du Nord, la solution la plus simple est l'avion. Plusieurs compagnies low-cost comme Wizz Air opèrent des vols directs vers l'aéroport de Skopje au départ de Paris-Beauvais, à des tarifs imbattables (comptez entre 50 et 70 euros l'aller-retour si vous vous y prenez à l'avance). Une fois sur place, le réseau de bus relie la capitale au lac d'Ohrid en environ trois heures. Pour plus de liberté, la location de voiture reste une option peu coûteuse pour explorer les routes sinueuses des Balkans.