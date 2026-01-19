Victime d'une erreur médicale, cette Française veut participer aux Jeux paralympiques

La jeune femme souhaite s'inscrire aux prochains Jeux paralympiques d'été.

Alors que nous sommes à quelques jours du coup d'envoi des Jeux olympiques d'hiver et à quelques semaines des Jeux paralympiques, certains athlètes sont déjà tournés vers Los Angeles 2028... C'est le cas de cette Française qui a vu sa vie prendre une toute autre tournure après une erreur médicale.

L'histoire commence le 15 novembre 2021. Marie Hérissé fait une mauvaise chute lors d'un entraînement de tennis. Pour BFM Normandie, elle explique que dans un premier temps on lui diagnostique un problème au tendon d'Achille, l'enfermant dans une botte de marche. Problème, il s'agissait finalement d'une rupture du mollet, provoquant une algoneurodystrophie (une douleur très forte dans une articulation du corps, associée à une inflammation et une raideur articulaire NDLR).

"Au fur et à mesure, je n'ai plus senti mes membres : d'abord mes orteils, mes pieds, mon mollet… Jusqu'à ce que je ne sente plus du tout ma jambe" explique la jeune femme qui voit sa vie basculée, obligeant de se déplacer désormais en fauteuil comme elle explique dans un post Instagram.

Désormais, elle s'est tournée vers le tennis fauteuil dès le début de l'année 2025, mais doit débourser une somme astronomique pour pratiquer son sport. "Il faut savoir qu'aujourd'hui ça coûte entre 8 et 12 000 euros, qu'il n'y a pas forcément de prise en charge énorme" explique-t-elle.

Son objectif est pourtant clair, être parmi les 12 meilleures Françaises de tennis fauteuil afin de se qualifier pour Roland-Garros, mais également voir Los Angeles en 2028 à travers une cagnotte participative avec son association "Rebondir ensemble, Letz go LA 2028". Lors des derniers Jeux paralympiques, la France n'a pas obtenu de médaille lors des épreuves de tennis fauteuil alors qu'en 2020, Stéphane Houdet et Nicolas Peifer avaient été sacrés en double.