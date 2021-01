"DIRECT. Vendée Globe : Yannick Bestaven 3e à l'arrivée mais vainqueur, le classement final"

VENDÉE GLOBE 2020-2021. L'arrivée du Vendée Globe a donné lieu à un scénario inédit la nuit dernière : Charlie Dalin a franchi la ligne d'arrivée en première position mais c'es Yannick Bestaven, crédité d'une bonification de temps, qui a été déclaré vainqueur. Découvrez le classement final et toute l'actu en direct.

Palmarès Vendée Globe : l'actu du jour C'est donc Yannick Bestaven qui a remporté le Vendée Globe 2020-2021, la nui dernière à l'issue d'une arrivée à suspense. Le skipper français a franchi la ligne d'arrivée dans la nuit de mercredi à jeudi, à 4h19 précisément, après 80 jours, 13 heures, 59 minutes et 46 secondes en mer. Troisième à l'arrivée, Bestaven est déclaré vainqueur grâce à compensation de temps de 10 heures et 15 minutes dont il a bénéficié (il avait été dérouté début décembre dans le cadre de l'opération de sauvetage de Kévin Escoffier) . "J’ai l’impression d’halluciner. On passe de la solitude totale à ça… C’est un bonheur. Je ne réalise pas ce qu’il se passe. C'est un rêve d’enfant qui se réalise", a-t-il réagi à chaud aux Sables-d'Olonne.

Avant cela, c'est Charlie Dalin qui avait franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe, aux Sables-d'Olonne. Avec une course de 80 jours, 6 heures et 30 secondes, le Français réalise le neuvième meilleur temps de l'histoire de la course à la voile.

De son côté, Boris Herrmann, qui devrait déjà avoir franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe, est toujours en mer après avoir heurté un bateau de pêche à quelques miles de l'arrivée. Un incident aux dégâts seulement matériels, mais qui retarde sérieusement son arrivée, qui devrait intervenir en fin de matinée ce jeudi. Il bénéficie lui aussi d'une bonification de temps (6 heures) mais elle ne peut plus lui permettre de viser la victoire décompte de six heures.

Yannick Bestaven premier, Charlie Dalin deuxième... Découvrez le classement du Vendée Globe.

11:14 - Boris Herrmann raconte sa collision Le skipper allemand, d'ont l'arrivée est attendue dans l'heure à venir, est revenu ce matin sur sa collision avec un bateau de pêche, à 90 mille des Sables d'Olonne : "C’est le pire cauchemar qui pouvait m’arriver mais j’espère que mon bateau tiendra jusqu’à la ligne d’arrivée avec la réparation de fortune que j’ai faite dans le gréement après la collision. Je dormais quand c’est arrivé et avant de m’endormir, j’avais bien vérifié toutes mes alarmes sur mon radar et mon système Oscar. Tout fonctionnait, comme cela fonctionne bien depuis le début de ma course. Je ne comprends pas mais c’est vrai qu’il paraît que certains chalutiers en pêche ne branchent pas leur AIS ! (...) Je me suis habillé, j’ai mis mon harnais et je suis sorti faire le point quand la collision s’est terminée et j’ai remis dans l’eau mon safran tribord pour pouvoir mieux manœuvrer : Mon balcon avant est arraché mais il tient encore, suspendu. Mon bout-dehors est cassé. Mon foil tribord est complètement tordu mais le puits de foil n’est pas touché. Je n’ai pas de voie d’eau. Sur tribord, mon gréement s’est abîmé dans le choc. J’ai fait une réparation de fortune sur le hauban tribord, donc, et comme je suis bâbord amure, ça a l’air de tenir. J’étais sous grand-voile haute mais j’ai mis un ris depuis pour ne pas forcer sur le gréement. J’espère que ça tiendra". 10:58 - Escoffier attend Le Cam Le skipper de PRB, présent aux Sables d'Olonne, attend désormais avec impatience l'arrivée de Jean Le Cam : "Je viens pour lui. Je n’imagine rien pour l’instant. C’est son arrivée. Moi, je n’ai rien à imposer. Je reste aux Sables jusqu’à samedi. S’il a le temps et l’envie de prendre un verre pour en reparler, je serai là. C’est à lui de donner le tempo et d’en profiter un maximum en étant un peu égoïste. On est déjà des gens égoïstes pour faire cette course et imposer ça à notre entourage. Il peut encore le rester pendant quelques heures et ne penser qu’à lui". 10:44 - Escoffier : "Je ne me vois pas comme un arbitre" Kevin Escoffier, qui avait chaviré début décembre et vu son bateau couler sous ses yeux avant d'être secouru par Jean Le Cam, est indirectement à l'origine du scénario inédit de cette arrivée du Vendée Globe, puisque, outre Le Cam, Herrmann et Bestaven s'étaient déroutés à cette occasion et avaient obtenu ces fameux temps de compensation. "Je ne me vois pas du tout comme un arbitre, a indiqué Escoffier, ce matin, à Ouest France. Le bateau, j’aurais préféré ne pas le casser en deux. Je ne considère pas que ce soit de mon fait. Des compensations en temps ont été établies en fonction des éléments de l’époque, c’est-à-dire les routages, le temps passé sur zone… Ça ne tient pas compte de l’impact psychologique ou physique que ça a pu engendrer pour ceux qui sont venus me secourir. Je peux vous assurer qu’une nuit à manœuvrer un Imoca dans ces conditions-là n’est pas reposante. On en arrive là parce que ce sont les règles de notre course. Pas à cause de moi". 10:31 - Jean Le Cam devrait arriver ce soir L'u des héros de ce Vendée Globe est attendu sur la ligne d'arrivée ce jeudi soir. Sa bonification de temps obtenue après le sauvetage de Kévin Escoffier ne lui permettre pas de jouer la victoire mais d'obtenir tout de même une belle place au classement : Jean est attendu vers 21.00 sur la ligne. #YesWeCAM file à 20 nds en 8e position. Avec la compensation de temps de 16h15’ il devrait pouvoir grimper au classement. Il faut déjà franchir la ligne... Bravo au vainqueur @YannickBestaven arrivé cette nuit, quelle course !???????? #VG2020 pic.twitter.com/72akWy1u3D — Jean Le Cam (@JeanLecam) January 28, 2021 10:18 - Bestaven : "Il y a deux vainqueurs" Présent en conférence de presse aux côtés de Charlie Dalin ce matin, Yannick Bestaven a notamment indiqué, à l'adresse du skipper havrais : "Il y a deux vainqueurs sur ce Vendée Globe. Je l’ai félicité pour sa réaction de grand sportif. Je l’ai remercié de ce fair-play et lui ai dit :’Dans quatre ans, c’est toi qui porteras le trophée. Tu verras il est lourd'.". 10:10 - Beyou félicite Bestaven Malheureux dans ce Vendée Globe (il avait été contraint de faire demi-tour pour réparer quelques jours après le départ), alors qu'il en était l'un des grands favoris, Jérémie Beyou a tenu à féliciter Yannick Bestaven, le vainqueur de cette édition 2020-2021 : Bravo à @YannickBestaven pour cette victoire ! Incroyable ce finish aussi serré après un tour du monde. Félicitations à tous ceux qui ont franchi la ligne d’arrivée ????????@LouisBurtonOff / @CharlieDalin #VG2020 https://t.co/gZPTfP4MbY — Jérémie Beyou - Charal Sailing Team (@JeremieBeyou) January 28, 2021 10:04 - Seguin et Pedote également attendus avant 12h Le Français Damien Seguin et l'Italien Giancarlo Pedote devraient ensuite franchir la ligne d'arrivée vers 11h30, dans un ordre qui reste à déterminer puisque les deux bateaux sont très proches l'un de l'autre. 09:58 - Qui sera le prochain skipper à franchir la ligne d'arrivée ? Ralenti hier soir après avoir heurté un bateau de pêche alors qu'il pouvait encre viser la victoire, Boris Herrmann devrait être le prochain navigateur à en terminer avec ce Vendée Globe 2020-2021. Il est attendu aux alentours de 11h15 sur la ligne d'arrivée et terminera donc la course en cinquième position. 09:56 - Le maire des Sables d'Olonne confirme la venue d'Emmanuel Macron Yannick Moreau s'est dit "honoré" de la visite prochaine du président de la République, qui viendra féliciter les skippers du Vendée Globe : En réponse à ma lettre et en écho à l’héroïsme et à l’esprit d’Aventure des marins du #VendéeGlobe, le Président de la... Publiée par Yannick Moreau sur Mercredi 27 janvier 2021 09:50 - Emmanuel Macron félicite Yannick Bestaven "Cette édition du Vendée Globe a conjugué l’héroïsme à tous les temps. Mythique !", a réagi le président de la République, ce matin, sur son compte Twitter, avant d'ajouter : "Jusqu’au bout, les skippers nous ont tenus en haleine ! Au vainqueur Yannick Bestaven, aux participants, à vous qui, dans l’épreuve, avez incarné la solidarité des gens de mer : BRAVO. Nous honorerons prochainement vos prouesses aux Sables-d'Olonne, ensemble". 09:47 - De la frustration quand même pour Ruyant Peu après son arrivée, Thomas Ruyant avouait également ressentir de la frustration après avoir échoué à la quatrième place du classement : Thomas Ruyant, qui ne montera pas sur le podium de ce Vendée Globe, ne cache pas sa déception à l'arrivée #vendeeglobe #VendeeGlobe2020 #thomasruyant pic.twitter.com/XoOBJ9D9xC — Marylise Kerjouan (@mkerjouan) January 28, 2021 09:13 - Ruyant, 4e du Vendée Globe : "Une grosse fierté" Thomas Ruyant, qui a franchi la ligne d'arrivée au petit matin en quatrième position, échoue donc au pied du podium mais c'est la joie qui l'emportait, tout à l'heure, au moement de livrer ses premières impressions, sur le ponton des Sables d'Olonne : "C’est beaucoup de bonheur, de satisfaction et de fierté. J’avais plein de sentiments sur l’eau, mais il n’y en a que certains qui remontent à la surface maintenant que je suis là. Je retrouve ma famille, j’ai bouclé ce tour du monde ! Il y a 3 ans je n’avais pas de bateau, pas d’équipe, pas de partenaire et là tout ça va continuer. Je viens de boucler mon premier tour du monde c’est une très grosse fierté. C’était semé d’embûches, ce n’était pas un tour du monde facile. Encore à quelques heures de l’arrivée, j’ai eu quelques petites bricoles (bout dehors cassé, ndr). C’est une grosse fierté pour moi et aussi pour toute l’équipe. Et puis on a un bateau aux couleurs de LinkedOut, c’est un message important pour la voile et pour le sport en général. 40 personnes ont retrouvé un emploi durant ce tour du monde. Pour l’inclusion, ça continue ! C’était aussi un des objectifs de ce tour du monde". 08:53 - François Gabart félicite Yannick Bestaven Vainqueur du Vendée Globe en 2013, François Gabart a félicité son successeur. Sur son compte Twitter, le skipper charentais a tenu à dire un "immense bravo au nouveau vainqueur" du Vendée Globe, Yannick Bestaven. 08:46 - Après 80 jours en mer, Yannick Bestaven remporte le Vendée Globe C'est donc Yannick Bestaven qui triomphe dans un Vendée Globe 2020-2021 qui restera assurément dans les mémoires. "J'ai l'impression de vivre un rêve. On passe de la solitude totale à cette fête, ces lumières. Les gens sont là malgré le contexte compliqué. Je ne réalise pas encore ce qu'il se passe. C'est un rêve d'enfant qui se réalise !", a-t-il réagi, cité par Ouest France.

Voici le classement du Vendée Globe et les écarts entre les six premiers ce jeudi 28 janvier 2021, à 9 heures, avec les temps des premiers arrivés:

Yannick Bestaven (Maître Coq IV) : 80j 03h 44m 46s Charlie Dalin (Apivia) : 80j 06h 15m 47s Louis Burton (Bureau Vallée 2) : 80j 10h 25m 12s Thomas Ruyant (LinkedOut) : 80j 15h 22m 01s Boris Herrmann (SeaExplorer - Yacht Club de Monaco), à 20,78 nm de l'arrivée Giancarlo Pedote (Prysmian Group), à 51,08 nm de l'arrivée. Le classement complet sur le site officiel

La direction de course propose, chaque jour, un classement à 5h, 9h, 12h, 15h, 18h et 22h. A noter que trois skippers encore en course et qui avaient été impliqués dans l'opération de sauvetage de Kevin Escoffier au début du mois de décembre ont bénéficié d'heures de compensation. Il s'agit de Boris Herrmann (l'heure d'arrivée sera l'heure à laquelle il termine moins 6 heures), Yannick Bestaven (moins 10 heures et 15 minutes) et Jean Le Cam (moins 16 heures et 15 minutes).

Premier arrivé sur la ligne d'arrivée du Vendée Globe 2020-2021, Charlie Dalin est arrivé à 20h35, au large des Sables-d'Olonne, ce mercredi 27 janvier 2021. A noter que l'arrivée des navigateurs s'est effectuée à huis clos, sans public, en raison des restrictions imposées par la crise du Covid-19. Les heures d'arrivées :

Apivia (Charlie Dalin) : arrivée à 20h35

Maître CoQ IV (Yannick Bestaven) : arrivée à 4h19

Bureau Vallée (Louis Burton) : arrivée à 23h45

LinkedOut (Thomas Ruyant) : arrivée à 4h42

SeaExplorer Yacht Club de Monaco (Boris Herrmann) : entre 10h et 11h jeudi.

Le parcours du Vendée Globe correspond à tour du monde d'ouest en est. Le départ est donné de la baie des Sables d'Olonne puis les concurrents descendent l'Océan Atlantique du nord au sud en laissant, à bâbord, le Cap de Bonne Espérance, le Cap Leeuwin, le Cap Horn, et, à tribord, le continent Antarctique. Ensuite, les participants remontent l'Atlantique du sud au nord et l'arrivée est jugée, elle aussi, dans la baie des Sables d'Olonne. Au total, le parcours théorique équivaut à 24 394 miles, ce qui correspond environ à 39 250 kilomètres.

Le Vendée Globe 2020-2021 n'a pas donné lieu à nouveau record de rapidité. En 2017, Armel Le Cléac'h avait dépassé la marque établie quatre ans plus tôt par François Gabart en remportant l'épreuve en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes, soit quatre jours de mieux que son compatriote (les skippers de l'édition en cours en sont déjà à 78 jours de course). A noter que les performances des vainqueurs ont été largement améliorées depuis le premier Vendée Globe puisque Titouan Lamazou, qui avait été le premier à remporter "L'Everest des mers", en 1990, avait bouclé la traversée en plus de 109 jours.

Le palmarès du Vendée Globe est dominé par le Français Michel Desjoyeaux, qui a remporté la course à deux reprises, en 2001 et en 2009. Aucun autre marin n'a réussi l'exploit de doubler la mise.