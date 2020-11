Vendée Globe : le classement du jour, l'actu en direct

La nuit a été éprouvante pour les skippers, touchés par une tempête. Si cette situation difficile a creusé les écarts, Maxime Sorel reste à l'heure actuelle le leader du classement de ce du Vendée Globe 2020-2021. Suivez en direct les positions des bateaux grâce à la cartographie de la course, ainsi que toute l'actu des participants.

Participants Vendée Globe 2020-2021 : l'actu du jour Leader depuis le mardi 10 novembre à 18 heures, Maxime Sorel (V&B - Mayenne) conserve sa position dans le classement général du Vendée Globe ce mercredi midi. Viennent ensuite Benjamin Dutreux et Jean Le Cam. Le classement

Les skippers ont vécu une nuit difficile, de lundi à mardi, en raison d’une tempête. Sébastien Simon a déclaré avoir eu le mal de mer pour la première fois de sa vie. Si huit bateaux se tenaient en moins de 15 milles mardi, ils ne sont plus que trois en moins de 19 milles ce 11 novembre. Les conditions météorologiques difficiles ont creusé les écarts. L'actu en direct

Parmi les malheureux du début de course figure Fabrice Amedeo (Newrest - Art & Fenêtres) contraint de faire demi-tour dès dimanche soir en raison d'une avarie de voile et actuellement aux Sables d'Olonne pour réparer son bateau. Armel Tripon a également connu un problème dommageable sur le mât de L'Occitane en Provence. La casse du hook a causé la chute de la voile à bord du bateau, et a obligé le skipper à se dérouter vers la côte à proximité de La Corogne afin de se mettre au mouillage pour réparation, indiquait l'Équipe. Les positions des bateaux sur la cartographie Les dernières infos en direct

12:09 - Maxime Sorel toujours leader ce mercredi midi Si la nuit mouvementée, agitée par la tempête, a creusé les écarts, Maxime Sorel reste premier du classement du Vendée Globe. Suivent Benjamin Dutreux (18,56 nm) et Jean Le Cam (18,62 nm).

Vendée Globe 2020-2021 : les infos utiles

Découvrez le classement et les écarts entre les participants du Vendée Globe, au pointage de 12h, ce mercredi 11 novembre 2020 :

Maxime Sorel (V&B - Mayenne) Benjamin Dutreux (Omia - Water Family), à 18,56 nm Jean Le Cam (Yes We Cam), à 18,62 nm. Le classement complet sur le site officiel

La direction de course propose, chaque jour, un classement à 5h, 9h, 12h, 15h, 18h et 22h. Rappelons que l'originalité du Vendée Globe réside dans le fait qu'il s'agit d'un tour du monde à la voile effectué en solitaire, sans escale et sans assistance. Autrement dit, aucun des participants ne peut embarquer une autre personne sur son bateau, sauf en cas d'urgence (mais le concurrent secouru sort alors du classement). Les navigateurs ne peuvent pas non plus mettre un pied à terre mais ils peuvent, en cas de problème, retourner aux Sables d'Olonne (Vendée) et repasser la ligne de départ, le tout dans une limite de dix jours après le départ. Enfin, il est impossible de bénéficier d'une quelconque assistance médicale ou technique. Le cas échéant, le navigateur est également déclassé.

Suivez les positions des skippers et de leur bateaux en live, tout au long de ce Vendée Globe, grâce à la cartographie de la course :

Le parcours du Vendée Globe correspond à tour du monde d'ouest en est. Le départ est donné de la baie des Sables d'Olonne puis les concurrents descendent l'Océan Atlantique du nord au sud en laissant, à bâbord, le Cap de Bonne Espérance, le Cap Leeuwin, le Cap Horn, et, à tribord, le continent Antarctique. Ensuite, les participants remontent l'Atlantique du sud au nord et l'arrivée est jugée, elle aussi, dans la baie des Sables d'Olonne. Au total, le parcours théorique équivaut à 24 394 miles, ce qui correspond environ à 39 250 kilomètres.

Pour valider leur inscription à cette neuvième éditions du Vendée Globe, les participants devaient déposer un dossier de candidature au plus tard le 1er novembre 2019 puis valider leur qualification (obtenue par les skippers ayant terminé l'une des courses suivantes : le précédent Vendée Globe, la Route du Rhum 2018, la Transat Jacques Vabre 2019, The Transat 2020, New York Vendée 2020). Ils sont finalement 33 à avoir pris le départ de la course :