Charlie Dalin : une formation d'architecte, une femme et un enfant… Tout savoir du skipper

Prétendant à la victoire finale sur le Vendée Globe, Charlie Dalin, âgé de 36 ans, est originaire du Havre mais a découvert la voile en Bretagne, où il habite aujourd'hui avec sa famille. Retour sur le parcours du jeune marin.

Biographie de Charlie Dalin - Et si Charlie Dalin remportait le jackpot pour sa première participation au Vendée Globe ? Rien n'est encore joué mais le jeune skipper, qui faisait partie des outsiders avant le départ, se sera quoi qu'il en soit révélé aux yeux du grand public à l'occasion de ce tour du monde à la voile, dont il aura été le plus souvent le leader. Son éventuelle victoire viendrait couronner l'ascension express d'un navigateur séduit par le grand large dès sa plus tendre enfance. Né au Havre le 10 mai 1984 et aujourd'hui âgé de 36 ans, Charlie Dalin a en effet attrapé le virus de la voile dès l'âge de six ans, à l'occasion de vacances en Bretagne. "Pour moi, tout a commencé lors de vacances en famille, à Crozon (Finistère), confiait-il au site Actu.fr, en 2019. Ma mère m'a inscrit à des cours d'Optimist pour ne pas que je m'ennuie. C'était le début de ma passion". Optimist, 420, 470, voile olympique… Au fil de ces changements de catégories, le jeune homme gagne progressivement mais rapidement ses galons de skipper, sans délaisser ses études.

En parallèle de son parcours initiatique de skipper, Charlie Dalin reste ainsi concentré sur sa scolarité. Après être notamment passé par le lycée Porte Océane du Havre, il s'oriente vers un cursus universitaire d'architecture marine et suit une formation à Southampton, en Angleterre, où il décroche son diplôme d'ingénieur en 2006. Il est alors âgé de 22 ans. C'est l'année suivante qu'il fait véritablement son entrée dans dans le monde des skippers professionnels, en décrochant un job au pôle Finistère de Port-la-Forêt, l'un des plus prestigieux centres d'entraînement dans la domaine de la course au large, tout en continuant à "régater" sur son temps libre. Couvé par Amel Le Cléac'h, pensionnaire du pôle (et vainqueur du Vendée Globe en 2013), le jeune homme parvient à convaincre Christian Le Pape, directeur-fondateur du centre d'entraînement, de lui donner sa chance en tant qu'apprenti skipper. Un mentor qui deviendra aussi son beau-père puisque le Havrais est aujourd'hui en couple avec sa fille, Perrine Le Pape. Dalin a également adopté la Bretagne, puisqu'il il est installé depuis de plusieurs années à Concarneau, après avoir habité à Port-la-Forêt. "Cette ville ne m'attirait pas quand je suis arrivé en Bretagne, mais je trouve qu'elle a bien évolué, confiait-il à Paris Normandie il y a quelques semaines. On avait envie d'une vie un peu plus citadine, même si Concarneau n'offre pas les distractions des grandes métropoles. Ici, il y a tout pour se consacrer à la voile : le Pôle, les entreprises spécialisées, les contacts… On est un peu comme dans une bulle".

Charlie Dalin a d'ailleurs régulièrement parlé de sa famille, pendant ce Vendée Globe, confiant notamment être en lien quasi quotidien avec sa compagne Perrine et son fils Oscar. Juste après le départ le 8 novembre dernier, il avait notamment indiqué : "Ce départ était rempli d'émotion, avec des aux-revoir dignes d'un Vendée Globe. D'abord avec ma compagne Perrine, mais surtout avec mon fils Oscar qui a 2 ans et demi. Nous avons fait une visio ce matin avec lui, car il est resté en Bretagne. Ça m'a fait du bien de le voir, de lui dire "papa part faire le tour du monde et il entre après à la maison". Avec le statut de grand vainqueur ? Réponse dans quelques heures…