"Vendée Globe : Armel Tripon 11e à l'arrivée, le classement complet"

VENDÉE GLOBE 2020-2021. Une nouvelle arrivée a eu lieu ce lundi matin sur le Vendée Globe : Armel Tripon a bouclé son tour du monde à la voile en 11e position au classement. Le bateau de Clarisse Crémer est le prochain attendu aux Sables d'Olonne.

[Mis à jour le 1er février 2021 à 10h19] Après le finish haletant de mercredi et jeudi dernier et la victoire au bout du suspenses de Yannick Bestaven, les arrivées continuent de se succéder sur le Vendée Globe. Après Benjamin Dutreux et Maxime Sorel vendredi et samedi, c'est Armel Tripon qui en a terminé ce lundi matin, en prenant la 11e place du classement. "C'est une belle récompense pour les partenaires, toute l'équipe et moi, a réagi ce dernier. Je crois qu'on a tous eu des problèmes, on le sait au départ, ça fait partie du jeu. J'ai apprécié tous les jours. C'était juste magique. J'ai pris beaucoup de plaisir sur l'eau. C'est un mélange d'une course acharnée et une aventure de dingue, une aventure intérieure, tu n'en sors pas indemne, je pense que ça m'a fait grandir. Et puis c'est aussi une aventure maritime car naviguer dans ces coins là n'est pas anodin. Je m'étais bien préparé à vivre des moment très forts et les aborder de manière sereine. Cela m'a sauvé. Cela aurait été plus dans la douleur sinon. Chaque jour est une fête sur cette course".

Clarisse Crémer devrait être la prochaine à couper la ligne d'arrivée. Elle est attendue aux Sables d'Olonne entre ce mardi 2 et ce mercredi 3 février 2021. Suivront Jérémie Beyou puis Romain Attanasio entre le 5 et le 7 février, Arnaud Boissières, Alan Roura, Stéphane le Diraison, Kojiro Shiraïshi, Pip Hare et Didac Costa entre le 10 et le 12 février, Manu Cousin, Miranda Merron, Clément Giraud, entre le 17 et le 20 février, et Alexia Barrier et Ari Huusela entre le 28 février et le 2 mars.

Voici le classement du Vendée Globe avec les temps des premiers arrivés (en tenant compte des bonifications de temps) :

Yannick Bestaven (Maître Coq IV) : 80j 03h 44m 46s Charlie Dalin (Apivia) : 80j 06h 15m 47s Louis Burton (Bureau Vallée 2) : 80j 10h 25m 12s Jean Le Cam (Yes We Cam !) : 80j 13h 44min 55s. Boris Herrmann (SeaExplorer - Yacht Club de Monaco) : 80j 4h 59min 45s Thomas Ruyant (LinkedOut) : 80j 15h 22m 01s. Damien Seguin (Groupe Apicil) : 80j 21h 58min 20s. Giancarlo Pedote (Prysmian Group) : 80j 22h 42min 20s. Benjamin Dutreux (Omia - Water Family) : 81 j 20 h 45 min 20 s Maxime Sorel (V & B - Mayenne) : 82 j 14 h 30 min 15 s Armel Tripon (L'Occitane en Provence) : 84 j 17 h 07 min 50 s. Le classement complet sur le site officiel

Trois skippers qui avaient été impliqués dans l'opération de sauvetage de Kevin Escoffier au début du mois de décembre ont bénéficié d'heures de compensation. Il s'agit de Boris Herrmann (l'heure d'arrivée moins 6 heures), Yannick Bestaven (moins 10 heures et 15 minutes), finalement vainqueur de la course, et Jean Le Cam (moins 16 heures et 15 minutes).

Premier sur la ligne d'arrivée du Vendée Globe 2020-2021 mais finalement deuxième au classement, Charlie Dalin a bouclé la course à 20h35 le mercredi 27 janvier 2021 aux Sables-d'Olonne. A noter que l'arrivée des navigateurs s'est effectuée à huis clos, sans public, en raison des restrictions imposées par la crise du Covid-19. Les dates et heures d'arrivée :

Apivia (Charlie Dalin) : arrivée à 20h35, le mercredi 27 janvier 2021

Maître CoQ IV (Yannick Bestaven) : arrivée à 4h19, le jeudi 28 janvier 2021

Bureau Vallée (Louis Burton) : arrivée à 23h45, le jeudi 28 janvier 2021

LinkedOut (Thomas Ruyant) : arrivée à 4h42, le jeudi 28 janvier 2021

SeaExplorer Yacht Club de Monaco (Boris Herrmann) : arrivée à 11h19, le jeudi 28 janvier 2021

Groupe Apicil (Damien Seguin) : arrivée à 12h18, le jeudi 28 janvier 2021

Prysmian Group (Giancarlo Pedote) : arrivée à 13h02, le jeudi 28 janvier 2021

Yes We Cam (Jean Le Cam) : arrivée à 20h19, le jeudi 28 janvier 2021

Benjamin Dutreux (Omia - Water Family) : arrivée à 10h05, le vendredi 29 janvier 2021

Maxime Sorel (V & B - Mayenne) : arrivée à 4h50, le samedi 30 janvier 2021

Armel Tripon (L'Occitane en Provence) : arrivée à 7h27, le lundi 1er février 2021

Le palmarès du Vendée Globe est dominé par le Français Michel Desjoyeaux, qui a remporté la course à deux reprises, en 2001 et en 2009. Aucun autre marin n'a réussi l'exploit de doubler la mise.

1989-1990 : Titouan Lamazou, en 109 jours, 8 heures, 47 minutes et 55 secondes

1992-1993 : Alain Gautier, en 110 jours, 17 heures, 20 minutes et 8 secondes

1996-1997 : Christophe Auguin, en 105 jours, 20 heures et 31 minutes

2000-2001 : Michel Desjoyeaux, en 93 j ours, 3 heures, 57 minutes et 32 secondes

2004-2005 : Vincent Riou, en 87 jours, 10 heures, 47 minutes et 55 secondes

2008-2009 : Michel Desjoyeaux, en 84 jours, 3 heures, 9 minutes et 8 secondes

2012-2013 : François Gabart, en 78 jours, 2 heures, 16 minutes et 40 secondes

2016-2017: Armel Le CLéac'h, en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes

2020-2021 : Yannick Bestaven, en 80 jours, 3 heures, 44m minutes et 46s secondes

En 2017, Armel Le Cléac'h avait dépassé la marque établie quatre ans plus tôt par François Gabart en remportant l'épreuve en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes, soit quatre jours de mieux que son compatriote (les skippers de l'édition en cours en sont déjà à 78 jours de course). Le Vendée Globe 2020-2021 n'a pas donné lieu à un nouveau record de rapidité puisque le vainqueur Yannick Bestaven s'est imposé en 80 jours, 3 heures, 44 minutes et 46 secondes.