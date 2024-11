Voici pourquoi le Vendée Globe part à 13h02 ce dimanche, la raison est étonnante

Le plus gros tour du monde à la voile part ce dimanche et voici pourquoi il part à 13h02

Le Vendée Globe est une course mythique pour tous les navigateurs, comme le Tour de France en cyclisme ou la Coupe du monde en football, c'est le plus gros évènement pour les navigateurs. Pendant deux mois, hommes et femmes traversent le monde en solitaire et sans escale.

Comme toujours, le Vendée Globe part de France, du port mythique des Sables-d'Olonne en Vendée. Ce dimanche 10 novembre ce sera déjà la 10e édition d'une course qui se déroule tous les quatre ans. Et comme d'habitude, la course partira à... 13h02 ! Un départ particulier et une vraie tradition.

La raison de cet horaire si particulier est très simple, il s'agit tout simplement pour l'événement de pouvoir bénéficier de la meilleure exposition médiatique possible. Ainsi, les journaux télévisés de 13 heures sont certains de ne pas manquer le départ en direct de la course, tout en conservant leur conducteur habituel : générique puis annonce des titres, avant de prendre la direction de l'ouest de l'Hexagone.

"Avec 40 skippers au départ, un record de 11 nationalités représentées et 360 000 visiteurs lors de la première semaine de village - +20 % par rapport à 2016 -, l'événement dépasse toutes les attentes" expliquent les organisateurs, ce n'était donc pas le moment de mettre un terme à cette tradition.