On peut améliorer nettement sa condition physique en seulement 10 minutes et sans effort intense

Même si vous avez très peu de temps à consacrer au sport, 10 minutes d'effort peuvent faire une grande différence sur votre condition physique.

Dans une étude menée par des chercheurs de l'Université de Stanford, il a été démontré que seulement 10 minutes d'exercice par jour peuvent considérablement améliorer votre condition physique. Contrairement à la croyance commune selon laquelle un effort intense est nécessaire pour des résultats significatifs, cette recherche suggère que la régularité de l'exercice peut être plus cruciale que son intensité.

L'étude, réalisée il y a plusieurs années et relayée notamment par le site Runner's World, spécialisé dans le running, a impliqué 18 participants d'âge moyen, tous des novices de la course à pied. On leur a demandé de courir pendant seulement 10 minutes par séance, 15 fois par semaine, pendant huit semaines. Les résultats sont stupéfiants : malgré la brièveté des séances, les volontaires ont augmenté leur VO2 max (la quantité maximale d'oxygène que les muscles peuvent utiliser) de 8 %, amélioré leur endurance de 12 %, réduit leur fréquence cardiaque de 6 % et perdu 2 kilos de graisse corporelle.

Ces résultats remettent en question la notion selon laquelle des séances d'entraînement prolongées et intensives sont les seules clés pour améliorer la condition physique. Les chercheurs affirment que même les coureurs plus expérimentés pourraient bénéficier d'entraînements plus courts et plus fréquents. Ces courses brèves de 10 minutes sollicitent en effet des fibres musculaires et des ressources énergétiques différentes des courses plus longues. Il est donc toujours bon de varier la durée des efforts.

Il est important de noter que malgré les améliorations significatives observées chez les novices avec seulement 10 minutes de course, les avantages pour la condition physique augmentent avec la durée de l'exercice. Les chercheurs soulignent que cinq séances de 20 minutes par semaine pourraient en fait améliorer la condition physique plus efficacement que dix courses de 10 minutes, même si le temps total d'entraînement est le même.

Les résultats de cette étude ouvrent en tout cas des perspectives prometteuses pour ceux qui ont du mal à trouver du temps pour l'exercice dans leur emploi du temps chargé. Si vous avez seulement 10 minutes à consacrer à votre entraînement, allez-y ! Cependant, si le temps vous le permet, des séances plus longues peuvent encore accroître les bienfaits pour votre condition physique.

En résumé, la clé pourrait être la régularité et la durée plutôt que l'intensité. Que vous soyez novice ou athlète chevronné, cette étude offre une nouvelle perspective sur la façon dont nous pouvons tous améliorer notre condition physique avec des efforts adaptés à notre emploi du temps. Alors, que vous soyez un sprinter pressé ou un joggeur passionné, rappelez-vous : même 10 minutes font la différence.