Pour chasser les courbatures après le sport, un verre de ce jus aigre fait des miracles

Vous passez une journée en enfer le lendemain de votre séance de sport ? Ces experts ont trouvé une solution miracle pour les sportifs...

Chaque semaine, c'est la même chose. Une heure de course à pied, un entrainement de foot ou de hand, un match de squash endiablé, une séance de gym, de pilâtes ou de yoga et vous vous levez le lendemain matin perclus de courbatures. Les étirements et l'eau en abondance n'y font rien : vous pouvez à peine marcher pour vous rendre au travail. Il y a pourtant une solution simple.

Une étude scientifique récente suggère que les sportifs devraient veiller à ce qu'ils avalent entre l'effort et le moment d'aller se coucher. Les chercheurs Nédélec, Halson, et Delecroix ont examiné, dans un article paru en 2015, l'impact de différents types de repas sur la récupération musculaire après un match de football nocturne. Et plusieurs conclusions sont pour le moins étonnantes.

Une recommandation est notamment très insolite : la consommation de jus de cerise aigre serait une méthode très efficace et assurerait notamment aux sportifs un sommeil plus réparateur. Les cerises aigres ont été associées à une amélioration de la récupération musculaire, car elles contiennent des antioxydants et des anti-inflammatoires. Elles peuvent même être consommées juste avant de dormir. Cela permettrait de limiter fortement les douleurs après un effort dans la journée ou la soirée.

Le jus de cerise aigre se trouve dans tous les commerces alimentaires ou presque. Les bouteilles vendues peuvent afficher plusieurs appellations comme "nectar de cerise aigre", "jus de cerise acidulée" ou "jus de griottes", la griotte étant le fruit du griottier, un cerisier acide ou cerisier aigre. Les jus bios sont assez surreprésentés dans ce type de produit, vendu en bouteilles comme en briques entre 5 et 7 euros le litre.

Pour optimiser la récupération musculaire, l'étude recommande aussi un repas contenant des glucides à indice glycémique élevé, comme les pommes de terre, le pain blanc ou le riz blanc dans l'heure qui suit l'effort. Les protéines sont en revanche à éviter. Mais étonnement, d'autres aliments sont très bénéfiques pour la récupération physique, même consommés juste avant de dormir.

La consommation de protéines de lait ou d'acides aminés est en effet recommandée. Ce type de nutriments peut tout à fait être mangé quelques minutes avant le sommeil, contrairement aux glucides par exemple. L'étude souligne que la consommation de boissons riches en sodium, telles que le lait, peut contribuer à reconstituer les réserves d'eau après une déshydratation, tout en réduisant la sensation de douleurs musculaires. En outre, les chercheurs mettent en évidence le rôle du tryptophane, un acide aminé essentiel, dans la régulation du sommeil. Les aliments riches en tryptophane, tels que la dinde et les graines de citrouille, pourraient être bénéfiques pour améliorer la latence du sommeil (c'est-à-dire s'endormir plus vite) et la qualité du sommeil.