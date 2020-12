Coupe du monde de rugby 2023 : poule de La France, dates et calendrier

Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du monde 2023 de rugby a eu lieu ce lundi 14 décembre. L'équipe de France affrontera les All Blacks de Nouvelle-Zélande dès le premier tour, dans la poule A. Découvrez la composition des groupes et le calendrier du Mondial, qui aura lieu dans l'Hexagone.

Un peu plus d'un an après la finale de la précédente édition, remportée par l'Afrique du Sud, il est l'heure désormais de se tourner vers la crû 2023 de la Coupe du monde de rugby, dont le tirage au sort a eu lieu ce lundi midi. Rappelons que le Mondial se disputera en France, du 8 septembre au 21 octobre 2023, dans neuf stades : le Stade de France à Saint-Denis, le stade Vélodrome à Marseille, le stade des Lumières à Décines, le stade pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq, le stade Atlantique à Bordeaux, le stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne, le stade de la Beaujoire à Nantes, l'Allianz Riviera à Nice et le Stadium de Toulouse. La compétition débutera avec une phase de poules, suivie de quarts de finale, des demi-finales et de la grande finale.

La composition des poules a justement été déterminée ce lundi avec le tirage au sort, en présence du président de la République Emmanuel Macron, qui n'a pas porté chance aux Bleus, qui se retrouveront opposés, dès le premier tour aux All Blacks de Nouvelle-Zélande, et à l'Italie. L'équipe de France de rugby connaîtra un peu plus tard ses deux autres adversaires, issus des zones Amérique et Afrique, et qui pourraient être les Etats-Unis et la Namibie. La composition des poules :