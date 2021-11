France - Argentine : horaire, diffusion TV, compo... Comment suivre le match de rugby ?

FRANCE - ARGENTINE. La tournée d'automne débute ce samedi avec les retrouvailles entre la France et les Pumas. Composition des équipes, diffusion... Retrouvez toutes les infos du match de rugby.

Les Bleus du XV de France sont de retour ! Après une tournée plutôt bien menée en Australie, les Bleus reçoivent à trois reprises durant ce mois de novembre avec en point d'orgue le France - Nouvelle-Zélande du 20 novembre. Pour cette première rencontre, Fabien Galthié a réalisé onze changements par rapport à l'équipe qui a perdu le troisième et dernier test-match face à l'Australie. Anthony Jelonch (qui n'est plus capitaine) et Cameron Woki devant, Damian Penaud et Melvyn Jaminet derrière, sont les seuls à conserver leur place Le staff de l'équipe de France a annoncé jeudi 4 novembre que c'était le joueur de Perpignan Melvyn Jaminet qui sera le buteur de l'équipe de France samedi pour affronter l'Argentine.

Pour ce premier test face aux Pumas, voici la composition du XV de France :

Jaminet (Perpignan) - D. Penaud (Clermont), Fickou (Racing 92), R. Ntamack (Toulouse), Villière (Toulon) - (o) Jalibert (Bordeaux-Bègles), (m) Dupont (Toulouse, cap.) - Woki (Bordeaux-Bègles), Jelonch (Toulouse), Cros (Toulouse) - Willemse (Montpellier), Flament (Toulouse) - Haouas (Montpellier), Ju. Marchand (Toulouse), Baille (Toulouse).

Remplaçants : Mauvaka (Toulouse), Gros (Toulon), Bamba (Lyon), R. Taofifenua (Lyon), Macalou (Stade Français), Alldritt (La Rochelle), Lucu (Bordeaux-Bègles), Danty (La Rochelle).

La tournée d'automne du XV de France débute ce samedi 6 novembre face aux Pumas. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h depuis le Stade de France.

Le match entre les Bleus et les Argentins sera diffusé en clair à la télévision sur l'antenne de France 2. Le match sera commenté par le binome Mathieu Lartot, Dimitri Yachvili.

Linternaute.com vous propose de vivre samedi soir, sur cette page, ce match France - Argentine en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions des joueurs et des entraîneurs.