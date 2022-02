Angleterre - Pays de Galles : les Anglais gagnent sans briller, le résumé du match des 6 Nations

20:05 - Un succès poussif pour l'Angleterre face au Pays de Galles

Mis sous pression par la belle victoire de l'équipe de France en Écosse un peu plus tôt ce samedi (17-36), l'Angleterre savait au coup d'envoi de ce match face au Pays de Galles qu'elle se devait de s'imposer pour continuer à croire à la victoire finale dans ce tournoi des 6 Nations, avec en tête le choc de la dernière journée face aux Bleus au Stade de France. Les Anglais démarrent fort et marquent rapidement leurs premiers points grâce à leur ouvreur Marcus Smith (6-0 après 6 minutes). Mais derrière, le XV de la Rose se montre incapable de concrétiser sa domination et après une première période brouillonne, les Anglais rentrent aux vestiaires en menant 12-0, après deux nouvelles pénalités passées par Smith. Au retour des vestiaires, le match s'emballe. Le troisième-ligne centre anglais Dombrandt inscrit le premier essai du match en fond de touche pour porter l'avance anglaise à 17-0 (43e). Le moment choisi par les Gallois pour réagir enfin et inscrire deux essais coup sur coup, par Adams (54e) et Tomkins (61e) pour revenir à 17-12. Marcus Smith remet les Anglais à l'abri grâce à deux pénalités (23-12, 72e), mais le XV du Poireau fera trembler l'Angleterre jusqu'au bout après un essai signé Hardy (80e), sans parvenir à réussir le hold-up.