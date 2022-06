RUGBY. Castres - Toulouse : l'avant-match du rugby en direct

20:10 - Le XV de départ de Castres

Pour disputer sa demi-finale de Top14 contre Toulouse, Pierre-Henry Broncan aligne son équipe type avec en première ligne Walcker et Hounkpatin entourant Barlot au talon. Vanverberghe et Staniforth forment la seconde ligne. Le capitaine Babillot sera associé à De Crespigny et Ben Nicholas en troisième ligne. La charnière Arata-Urdapilleta est reconduite pour animer le jeu castrais. Botitu et Combezou occuperont le centre, quand Nakosi et Palis évolueront sur les ailes. Enfin, Dumora assurera la couverture à l'arrière.