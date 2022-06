"RUGBY. Castres - Montpellier : Trois essais pour le MHR, suivez la finale du Top 14 en direct"

DIRECT. Montpellier est déchaîné et réalise une entame de match parfaite avec déjà 3 essais inscrits. Castres est dépassé et a perdu Urdapilleta. Suivez en direct la finale du Top 14.

21:54 - Paillaugue en ajoute 3 Et trois de plus pour Montpellier. Face aux poteaux, à 10 mètres, le buteur héraultais se régale de cette pénalité cadeau et redonne 20 points d'avance aux siens (3-23). 38' ⌚️ | 3 - 23 | Benoit Paillaugue ne tremble pas et passe la pénalité pour porter le score à 3 à 23 pour nos CISTES !#TeamMHR #COMHR #FinaleTOP14 — Montpellier Rugby (@MHR_officiel) June 24, 2022

21:53 - La mêlée castraise châtiée Sous les poteaux, le ballon n'est pas talonné et cela oblige Ben Nicholas ale faire à la main, ce qui est illicite. Pénalité pour le MHR.

21:51 - Guirado ne reviendra pas Guirado n'a pas donné satisfaction au corps médical lors du protocole commotion. Il ne reviendra pas et sa carrière se termine ainsi.

21:50 - Castres a gagné le dernier Lors du dernier match entre les deux équipes, Castres n'avait fait qu'une bouchée de Montpellier. Le 5 mars dernier, à Pierre-Fabre, les hommes de Pierre-Henry Broncan, bien que réduit à 14 après l'expulsion de Botitu, avaient passé 3 essais à leurs adversaires sans rien leur offrir. Un succès bonifié lançant le sprint final du CO (6 victoires en 7 matches).

21:49 - Serfontein perd le ballon Après une bonne prise en touche dans les 22 mètres castrais, Serfontein est envoyé au contact sous les poteaux mais égare le ballon. Castres récupère une mêlée à 10 mètres de son en-but.

21:47 - Dumora débloque Castres Après 34 minutes, Castres ouvre enfin son compteur dans une première période cauchemardesque. A 45 mètres face aux poteaux, Dumora s'applique et offre ses 3 premiers points au CO (3-20). ⏱ 34'- Dumora passe cette pénalité ! ALLEZ CO !

3-20 / #COMHR #TousEnsemble #FinaleTOP14 pic.twitter.com/kz7V2JrGTY — Castres Olympique (@CastresRugby) June 24, 2022

21:46 - Pénalité contre Bécognée Bécognée perd ses appuis au moment de contester le ballon au sol à 45 mètres face aux poteaux. Pénalité pour Castres.

21:45 - Castres n'y arrive pas La touche à 5 mètres est parfaitement négociée mais le maul est mis en échec et le ballon est égaré. Paenga Amosa en profite et récupère la possession. Le MHR va pouvoir se sortir de ses 22 mètres.

21:44 - La faute de Bouthier Sur un ballon haut, Bouthier commet une faute de main, sous la pression de Botitu monté en pointe. Castres récupère une pénalité et va jouer en touche à 5 mètres.

21:42 - Castres est désorganisé Les Castrais sont méconnaissables. Sur un ballon haut, ils sont 5 joueurs du CO à la retombée mais personne n'intervient. Par chance, le ballon ricoche et derrière, Camara commet un en-avant.

21:40 - En-avant de mercer Mercer ramasse le ballon et part au près mais le laisse tomber au contact. En-avant et mêlée pour Castres.

21:39 - Guirado sort Guilhem Guirado est renvoyé aux vestiaires pour un protocole commotion suite à son choc avec l'épaule de Babillot. Le talonneur est suppléé par Paenga Amosa.

21:39 - Pas de carton pour Babillot L'arbitrage vidéo sur le contact entre Babillot et Guirado ne donne lieu à aucune sanction. En effet, M. Trainini estime que le capitaine castrais a fait le nécessaire pour abaisser ses appuis et que c'est le talonneur qui se baisse et vient heurter l'épaule.

21:37 - Guirado touché à la tête Guirado trouve Camara dans l'alignement. Ce dernier donne à Mercer avant que le talonneur ne sollicite un relais. Veant au contact, il est séché par Babillot. L'ancien capitaine des Bleus est sonné et reste au sol. L'arbitrage vidéo est demandé pour un éventuel carton jaune.