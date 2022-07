France - Japon : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match

FRANCE - JAPON. Après une saison à rallonge, le XV de France se déplace au pays du Soleil-Levant pour une série de deux rencontres face à des Japonais en reconstruction. Privés de plusieurs cadres, les hommes de Fabien Galthié ont l'occasion d'établir un record de victoires consécutives en signant un neuvième succès.

Quelques mois après avoir réalisé le Grand Chelem, le Quinze de France se déplace au Japon pour continuer sa série d'invincibilité. Pour ce faire, Fabien Galthié a décidé de faire une large revue d'effectif incluant 17 néophytes parmi les 42 convoqués. Le sélectionneur a aussi rappelé Charles Ollivon de retour de blessure et promu capitaine pour les deux rencontres : " Nous avons donné la possibilité à certains éléments de se reposer. C'est la dernière intersaison avec la Coupe du monde, et aussi la dernière possibilité de leur donner du temps pour se régénérer, pour faire le point, et repartir d'attaque pour la tournée de novembre, le Tournoi des 6 Nations, et la Coupe du monde ", expliquait l'entraîneur des avants William Servat.

Depuis le Mondial 2019, la sélection japonaise a disputé très peu de rencontres. En ajoutant la pandémie du Covid-19, ce sont seulement 8 rencontres disputées avec à la clé trois succès face ç des nations modestes et surtout une lourde défaite face à l'Irlande (5-60) en novembre 2021. ''Le Japon n'a pas énormément joué, mais il a disputé des matches qui ont eu de l'importance. C'est une équipe capable de bouger le paquet d'avants australien, qui sait marquer des essais sur ballon porté, qui a su étoffer son jeu. C'est une nation très respectueuse, très exigeante et qui travaille énormément.'' a estimé William Servat.

A quelle heure débute le match France - Japon ?

La rencontre entre l'équipe de France et le Japon aura lieu ce samedi 2 juillet à 8 heures.

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Japon?

Les deux matches de la tournée d'été du Quinze de France face au Japon, les 2 et 9 juillet prochains, seront retransmis sur TF1.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Japon?

Pour suivre cette rencontre entre la France et le Japon, il sera possible de se connecter à la plate-forme MYTF1 mais aussi sur My Canal.

Quelle composition pour la France face au Japon?

Pour ce premier test-match de la tournée d'été, Fabien Galthié a décidé de confier le brassard de capitaine au revenant Charles Ollivon tandis que des joueurs comme Tanga et Jolmes vont honorer leur première titularisation.

15. Jaminet ; 14. Penaud, 13. Vakatawa, 12. Moefana, 11. Lebel ; 10. Jalibert, 9. Lucu ; 7. Ollivon (cap.), 8. Tanga, 6. Cretin ; 5. Jolmes, 4. Flament ; 3. Bamba, 2. Mauvaka, 1. Gros.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Japon ?

Les bookmakers s'accordent à dire que l'équipe de France est favorite face au Japon. Un succès des hommes de Fabien Galthié est coté seulement à 1,07 tandis qu'une victoire des locaux peut rapporter 700 euros en cas de mise de 100 euros. Enfin le match nul est estimé à 30 contre 1.