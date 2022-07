Japon-France : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match

JAPON-FRANCE. Une semaine après un succès convaincant face aux Nippons, les hommes de Fabien Galthié affrontent de nouveau les Brave Blossoms pour leur dernier match à Tokyo (7h45). L'occasion pour l'équipe de France de terminer invaincue la saison 2021-2022.

Japon-France épisode 2. Après une première rencontre globalement maitrisée (23-42), l'équipe de France affronte de nouveau les Japonais avant de profiter (enfin) des vacances. Pour ce dernier match de la saison, Fabien Galthié a décidé de titulariser la même équipe de départ, à l'exception de Melvyn Jaminet qui cède sa place à Max Spring : " Les performances font qu'il est venu pour chercher le maillot : il a commencé avec le Racing 92, il a enchaîné les performances avec son club. Il a été appelé avec les Barbarians (victoire face à l"Angleterre), où il était titulaire à l'arrière et a fait un très gros match.'' Le XV de France visera une dixième victoire de rang samedi contre le Japon. Un succès leur permettrait d'égaler le record absolu de succès des Bleus qui remonte aux années 1930. Une manière idéale de clôturer une saison internationale parfaite. En l'absence de Melvyn Jaminet, le rôle de buteur est attribué au demi de mêlée Maxime Lucu, habituel remplaçant d'Antoine Dupont.

Du côté des Brave Blossoms, on préfère retenir la belle première période de la semaine dernière lorsque le Japon a regagné le vestiaire sur un score de parité (13-13). Conscient d'avoir explosé en seconde période, le sélectionneur Jamie Joseph s'attend à un tout autre match ce samedi : '' Je ne suis pas sûr qu'il faille se concentrer sur une période ou un autre: le rugby, ça dure 80 minutes. C'était un match très physique, très compliqué. La deuxième période a été le reflet du match, ça vous montre à quel point l'équipe de France est forte. On a été très bon en première période mais ça nous a coûté beaucoup d'énergie. En seconde période, on n'a pas bien fait, on a fait des erreurs. Ils ont beaucoup tapé le ballon, ça nous a poussé à faire des erreurs. On a joué une des meilleures équipes du monde, qui est très forte en défense mais il faut qu'on arrive à conserver l'équilibre et être bons sur l'ensemble de la rencontre.