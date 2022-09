Bordeaux-Bègles - Toulouse : compos, pronos, heure... Les infos du match

RUGBY. BORDEAUX-BÈGLES - TOULOUSE. Pour la clôture de la 1ère journée de Top 14, ce dimanche 4 septembre, le Stade Toulousain se déplace sur la pelouse l'UBB, à Chaban-Delmas. Un match qui sent déjà la poudre !

Le meilleur championnat de rugby au monde est de retour ! Pour cette 1ère journée de Top 14, les passionnés de l'ovalie ont donc le droit à leur premier choc de la saison : Bordeaux-Bègles - Toulouse . Demi-finaliste du championnat et de la Coupe d'Europe, la saison passée, le Stade Toulousain part avec une revanche à prendre. Mais, en conférence de presse, Ugo Mola a tenu à se méfier de l'UBB : "Bordeaux-Bègles est très dangereux par son effectif. Ils ont fait un bon recrutement. Dans quel état sont ils ? Je ne le sais pas. On ne sait meme pas dans quel état nous sommes. Mais l'intensité du match sera digne de celui de la Rochelle en début de saison dernière." Pour

Pour la formation de Christophe Urios, cette première réception doit être bien gérée pour espérer se donner du calme pour travailler dans la sérénité après un été agité par le départ de Cameron Woki vers le Racing 92. Devant les journalistes, le manager de Bordeaux-Bègles a préféré tourner la page pour regarder vers le futur : "On a suffisamment parlé de la saison dernière, on ne va pas faire que ça ! Aujourd'hui, ce qui m'intéresse c'est ce qu'il va se passer ce week-end face à Toulouse. Les nouveaux ont amené de la fraîcheur et c'est bien. Je trouve qu'on est bien reparti. Il y a plein de choses que l'on veut voir. La première des choses c'est l'état d'esprit."

Pour fermer cette 1ère journée de Top 14, Toulouse reçoit Bordeaux-Bègles à Ernest-Wallon. La rencontre débutera à 21 heures et sera arbitré par M.Marbot.

Pour l'ensemble de la saison de Top 14, Canal + détient toutes les rencontres du championnat français de rugby. Pour regarder Toulouse contre Bordeaux-Bègles, il faudra donc vous brancher sur Canal +.

Pour suivre Toulouse - Bordeaux-Bègles en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul et unique choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de suivre ce choc de la 1ère journée de Top 14 sur Canal +.

Le XV probable de l'UBB : Buros - Bielle-Biarrey, Moefana, Lamerat, Tambwe - (o) Holmes, (m) Lucu - Diaby - Miquel, Vergnes-Taillefer - Cazeaux, Douglas - Cobilas, Lamothe, Poirot (cap.).

Le XV probable du Stade Toulousain : Ramos - Delibes, Barassi, Guitoune, Lebel - (o) Ntamack, (m) Dupont - Jelonch, Roumat, Placines - Arnold, Brennan - Faumuina, Marchand (cap.), Neti.