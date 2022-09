RUGBY. Toulouse - Toulon : Toulouse fait un cavalier seul face à Toulon, le match en direct

Sur la première offensive des Rouge et Noir, à la suite d'une mêlée, Lebel, bien décalé par ses partenaires, a pu finir en coin ! Toulouse prend pour la première fois de la partie l'avantage face à Toulon (8-3).

21:24 - Toulon se précipite face à Toulouse

On ne s'ennuie pas dans ce début de rencontre entre Toulouse et Toulon. Mais, au quart d'heure de jeu, Toulon, qui a le plus de munitions, manque de précision pour mettre à mal Toulouse.