RUGBY. Montpellier - Toulouse : chaîne, compos, pronos... toutes les infos du match

MONTPELLIER - TOULOUSE RUGBY. Pour la clôture de la 5e journée du Top 14, ce dimanche 2 octobre, Toulouse, leader du championnat, se déplace sur la pelouse du champion de France Montpellier. Un affrontement cinq étoiles !

Nouveau choc en cette fin de 5e journée de Top 14. Champion de France en titre, Montpellier (2e, 14 points) accueille Toulouse (1er, 14 points) au GGL Stadium. Après une ouverture de championnat manquée à La Rochelle (défaite 26-22), la bande à Philippe Saint-André reste sur trois succès de rang contre Bordeaux-Bègles, à Brive et face à Pau. "C'est un test de plus on va dire, a assuré Florian Verhaeghe, deuxième ligne de Montpellier et formé à Toulouse. On a eu un match à La Rochelle et on a reçu Bordeaux aussi. Ce n'est pas le premier test mais on reçoit une grosse équipe. Nous sommes à la première place tous les deux mais cela ne veut pas dire grand-chose. Au fur et à mesure des semaines, on sent que tout ce que l'on veut mettre en place est assimilé. On a encore des approximations. On n'est pas encore au top de notre niveau. Mais on est sur la bonne progression."

En face de Montpellier, Toulouse a décidé de mettre au repos certains de ses cadres dont Antoine Dupont. Privés de titre la saison passée, les Rouge et Noir ont la volonté de gérer les temps de jeu pour conserver de la fraîcheur en fin d'exercice. "Notre effectif nous permet de faire tourner, a estimé en conférence de presse Virgile Lacombe, entraîneur des avants de Toulouse. Même si c'est parfois difficile de trouver des repères quand il manque des cadres. Mais, c'est important d'intégrer des jeunes joueurs pour anticiper les doublons où les internationaux sont absents."

Pour ce choc de la 5e journée de Top 14, Montpellier accueille Toulouse au GGL Stadium. Le coup d’envoi de cette affiche sera donné à 21h00 par M.Raynal.

Comme c’est le cas pour toutes les rencontres du Top 14, vous aurez un seul et unique choix pour regarder Montpellier contre Toulouse. Cette affiche sera diffusée par Canal +.

Pour suivre Toulouse - Montpellier en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul et unique choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à Canal + via le service MyCanal. À la suite de cet abonnement, vous pourrez vous brancher sur Canal +.

Le XV de Montpellier : Bouthier - Ngandebe, Darmon, Garbisi, Rattez - (o) Carbonel, (m) Coly - Bécognée, Mercer, Van Rensburg - Camara (cap.), Verhaeghe - Haouas, Paenga-Amosa, Forletta.

Le XV de Toulouse : Jaminet - Bonneval, Delibes, Fouyssac, Lebel - (o) E.Retière, (m) A.Retière - Elstadt, Tolofua, Youyoutte - Flament, Brennan - Faumuina, Marchand (cap.), Ainu'u.