RUGBY. Montpellier - Toulouse : remanié, Toulouse frappe un grand coup à Montpellier... le résumé du match

MONTPELLIER - TOULOUSE RUGBY. En clôture de la 5e journée, ce dimanche 2 octobre, Toulouse a réalise un exploit en venant s'imposer sur la pelouse de Montpellier, champion de France en titre (17-19). Grâce à ce succès, les Rouge et Noir reprennent le trône du Top 14.

En direct

Recevoir nos alertes live !

23:40 - Les conséquences au classement du succès de Toulouse à Montpellier ! Grâce à sa deuxième victoire à l'extérieur, après celle obtenue à Bordeaux-Bègles, Toulouse redevient leader du Top 14 devant La Rochelle (2e) et... Montpellier (3e), qui compte trois unités de retard sur les Rouge et Noir. Clermont (4e), Toulon (5e) et Brive (6e) complètent le Top 6.

23:30 - Pourtant, Montpellier a eu un Coly des grands soirs ! Arrivé du Stade Montois à l’intersaison, le néo-demi de mêlée de Montpellier s’est parfaitement intégré à son nouvel environnement et mis au niveau du Top 14. Il a été décisif sur l’essai de Forletta où il a ouvert l’espace à son pilier sur une passe après contact. Il a créé constamment du danger dans la défense de Toulouse. Sans Coly, sorti à l'heure de jeu, le MHR s'est déréglé offensivement. À ce rythme, dans un mois, le demi de mêlée pourrait bien intégré l'effectif du XV de France pour la tournée de novembre.

23:20 - Avec Jaminet, Toulouse s'est trouvé un canonnier ! Dans son duel des buteurs, face à son ami Louis Carbonel, qu'il a côtoyé plus jeune au Rugby Club Toulonnais, Melvyn Jaminet a pris l'ascendant ! Arrivé cet été du côté du Stade Toulousain, l'arrière du XV de France a montré qu'il avait les nerfs solides en réussissant un sans-faute face aux perches (5/5, à 100%). Impeccable sur chandelles du MHR, l'ex-élément de Perpignan est l'homme de cette rencontre !

23:16 - Merci d'avoir été présent pour ce Montpellier - Toulouse On vous souhaite une bonne fin de soirée !

23:10 - À Montpellier, Toulouse a démontré qu'il avait de la réserve ! Pour se rendre dans l'Hérault, sur la terre des champions de France, Toulouse avait décidé de faire des rotations au sein de son effectif. Et, Ugo Mola a bien eu raison ! S'ils ont frappé les premiers grâce à un essai de Delibes (3e), les Rouge et Noir s'en sont surtout remis à la botte de Jaminet, impeccable face aux perches (5/5 à 100%). Pourtant, Montpellier a longtemps semblé pouvoir remporter cette partie après les essais de Bouthier (7e) et Forletta (27e). Mais, les deux échecs au pied de Louis Carbonel, à plus de 40 mètres (60e et 63e), ont sonné le glas des espoirs montpelliérains.

23:02 - Anthony Bouthier (Montpellier) : "On a eu les opportunités pour gagner ce match" Auprès de Canal +, l'arrière de Montpellier s'est montré déçu après la défaite des siens face à Toulouse : "C’est dur. On a eu les opportunités pour gagner ce match. On s’était dit beaucoup de choses avant cette rencontre. On tenait ce match, et on l’a lâché. C’est dur… On doit se préparer pour Castres maintenant."

22:58 - Melvyn Jaminet (Toulouse) : "On a vu les articles de la presse cette semaine" Au micro de Canal +, l'arrière de Toulouse a exprimé son ressenti après le succès obtenu à Toulouse : "Ça fait énormément bien. On a vu les articles de la presse cette semaine qui annonçaient qu'on allait en prendre beaucoup. Tout le monde a prouvé que chacun avait sa place. On a montré qu'on était toujours compétitifs. Ce soir, au but, j'ai pris mes responsabilités. On voulait mettre du rythme. On savait que ça serait dur. On a su varier notre jeu ce soir. La place de premier est un plus."

22:55 - Toulouse s'impose sur la pelouse de Montpellier (17-19) Remanié, Toulouse frappe un grand coup à Montpellier ! Les Rouge et Noir peuvent remercier Jaminet, auteur d'un 100% dans le jeu au pied (5/5) !

22:54 - Il y a une échauffourée entre les joueurs de Montpellier et de Toulouse C'est gagné pour Toulouse, il ne manque plus que d'envoyer le ballon en touche !

22:54 - Montpellier gratte une touche dans les 22 mètres de Toulouse Montpellier est sanctionné !

22:53 - Toulouse écope d'un carton rouge ! Meafou est venu percuter directement à la tête Mercer ! Toulouse va finir cette rencontre à 14 contre 15. Montpellier décide d'aller en touche ! C'est la balle de match !

22:51 - La sirène retentit au GGL Stadium ! Toulouse mène de deux points face à Montpellier (17-19) ! M.Raynal demande un avantage pour un plaquage sans les bras de Meafou. Il pourrait y avoir une balle de match pour le MHR.

22:49 - Montpellier investit le camp de Toulouse Les Cistes ont un avantage pour une pénalité à plus de 50 mètres.

22:48 - Montpellier récupère le ballon Le maul de Toulouse a été improductif ! Montpellier doit remonter 60 mètres...