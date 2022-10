RUGBY. France - Fidji : compos, pronos, chaîne… Les infos du match

FRANCE – ANGLETERRE. RUGBY. Pour la 3e journée de la phase de poules de la coupe du Monde féminine, la France affronte, ce samedi 22 octobre, les Fidji. Les Bleues peuvent se qualifier pour les quarts de finale.

Après son revers face à l'Angleterre (7-13), la France veut retrouver la victoire face aux îles Fidji, qui vient de faire tomber l'Afrique du Sud (21-17). En cas de succès, les Bleues seraient, ce samedi 22 octobre, officiellement qualifiées pour les quarts de finale. "Elles ont un jeu épatant, elles jouent à l'instinct, dans toutes les zones du terrain, dans le désordre, a prévenu Gaëlle Hermet, la capitaine du XV de France féminin. On ne voit pas un système de jeu, et on a pas l'habitude d'affronter ce genre d'équipe, d'autant que ce sera la première fois que l'on s'affronte. L'enjeu pour elles est énorme : il s'agit d'une qualification. On doit reproduire la même défense que la semaine dernière, tout en étant encore plus connectées parce qu'elles jouent beaucoup debout avec des offloads."

Malheureusement, face aux Fidji, la France ne pourra pas compter sur Laure Sansus (ligament du genou, et donc fin de carrière), et Romane Ménager (commotion cérébrale). Un coup rude pour la troisième ligne : "C'est quand on vit des moments comme ça que l'on s'en rend compte. Perdre deux joueuses comme ça, et surtout Laure qui a terminé sa compétition, c'est dur. Mais dans ces situations, c'est le groupe qui prend le relais sur des moments comme ça. Quand on forge un groupe, on peut aller très, très loin."

Cette affiche, entre la France et les Fidji, comptant pour la 3e journée de la phase de poules de la coupe du Monde féminine, se déroule à 8h15 (heure française) au Semenoff Stadium (Whangarei). Il faudra donc mettre le réveil ce samedi 22 octobre.

Pour suivre France – Fidji, il faudra vous brancher sur TF1. Cette rencontre de la coupe du Monde féminine de rugby sera commentée par François Trillo et Laura Di Muzio.

Pour regarder en direct France – Fidji en streaming, sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, vous avez un seul et unique choix. Vous devrez vous créer un compte MyTF1. Par la suite, vous allez pouvoir rejoindre TF1.

Le XV de départ de la France : 15. Boulard; 14. M. Ménager, 13. Filopon, 12. Drouin, 11. Llorens ; 10. Trémoulière, 9. Bourdon ; 7. Annery , 8. Gros, 6. Hermet (cap.) ; 5. N’Diaye, 4. Ferer ; 3. Khalfaoui, 2. Touyé, 1. Lindelauf.

Le XV de départ des Fidji : 15. Radiniyavuni ; 14. M. Laqeretabua, 13. Matanatabu, 12. Donu, 11. Naikore ; 10. Lomani, 9. Roqica ; 7. Leweniqila , 8. Daveua, 6. Naisewa ; 5. Ofakimalino, 4. Serevi (cap.) ; 3. Rasolea, 2. Matarugu, 1. Verebalavu.