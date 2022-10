RUGBY. Toulouse - La Rochelle : horaire, compos, pronos... toutes les infos du match

TOULOUSE - LA ROCHELLE. RUGBY. Pour la clôture de cette 8e journée de championnat, ce dimanche 23 octobre, Toulouse, leader du Top 14, reçoit La Rochelle (2e), champion d'Europe en titre. C'est un match au sommet entre les deux meilleures formations françaises du moment.

Goliath contre... Goliath ! À Ernest-Wallon, ce dimanche 23 octobre, les supporters de rugby auront le droit à la meilleure affiche du Top 14 : Toulouse (1er) contre La Rochelle (2e). En grande forme, le Stade Toulousain reste sur quatre succès de rang. Mieux, les Rouge et Noir n'ont perdu qu'une fois cette saison en championnat (à Pau, 26-16, le 17 septembre dernier). En conférence de presse, Emmanuel Meafou, deuxième ligne de Toulouse, était pressé d'en découdre face à La Rochelle : "On a travaillé sur la dimension physique, le combat devant, car La Rochelle a des joueurs costauds, comme Alldritt, Skelton et Atonio. J'ai hâte d'affronter de nouveau ces mecs… C'est important de jouer contre des bonnes équipes."

En face, La Rochelle vient de gifler Toulon à Marcel-Deflandre (32-5), dimanche dernier. Les Maritimes ont déjà gagné cinq rencontres en Top 14, pour seulement deux défaites. Mais, Toulouse est la bête noire du Stade Rochelais, ces dernières saisons. Les équipiers de Rémy Picquette n'ont plus battu les Rouge et Noir depuis 2019. "On a essayé de totalement changer notre préparation cette semaine, a avoué le deuxième ligne de La Rochelle en conférence de presse. L'idée, c'est d'appuyer sur nos forces et de ne pas changer nos habitudes, alors qu'on avait essayé par le passé de les surprendre. On a parlé en ce début de semaine, on s'est dit qu'il fallait arrêter de se poser trop de questions contre eux, et de faire ce qu'il faut pour les battre, car l'équipe en a assez de perdre contre eux."

Pour cette dernière rencontre de la 8e journée de Top 14, ce dimanche 23 octobre, Toulouse reçoit La Rochelle à Ernest-Wallon. Le coup d’envoi de ce choc sera donné à 21h05.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, vous aurez un seul, ce dimanche 23 octobre, pour voir le sommet entre Toulouse et La Rochelle. Cette affiche sera en effet diffusée par Canal +. Vous devez vous brancher sur Canal + pour voir cet affrontement entre le leader du championnat, et son dauphin.

Pour suivre Toulouse - La Rochelle en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de suivre ce sommet du Top 14 en direct sur Canal +.

Le XV de départ de Toulouse : 15. Mallia ; 14. A. Retière, 13. Barassi, 12. Guitoune, 11. Lebel ; 10. Ramos, 9. Dupont (cap.) ; 7. Elstadt, 8. Jelonch, 6. Flament ; 5. Meafou, 4. Arnold; 3. Aldegheri, 2. Mauvaka, 1. Ainu’u.

: 15. Mallia ; 14. A. Retière, 13. Barassi, 12. Guitoune, 11. Lebel ; 10. Ramos, 9. Dupont (cap.) ; 7. Elstadt, 8. Jelonch, 6. Flament ; 5. Meafou, 4. Arnold; 3. Aldegheri, 2. Mauvaka, 1. Ainu’u. Le XV de départ de La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Thomas, 13. Rhule, 12. Danty, 11. Leyds ; 10. Seuteni, 9. Kerr-Barlow ; 7. Tanga-Mangene, 8. Alldritt (cap.), 6. Dillane ; 5. Skelton, 4. Picquette ; 3. Atonio, 2. Lagrange, 1. Wardi.