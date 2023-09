Calendrier Coupe du monde de rugby 2023 : heures, dates... Le programme à télécharger

Retrouvez le programme complet des derniers matchs de la phase de poules de la Coupe du monde de rugby.

Fin de la phase de poules cette semaine et la semaine prochaine afin de déterminer les affiches des quarts de finale de la Coupe du monde de rugby. À l'heure où nous écrivons ces quelques lignes, seul le pays de Galles est officiellement qualifié alors que plusieurs équipes sont déjà éliminés de la compétition. Pour le moment, si on regarde les derniers résultats, le XV de France, en cas de victoire face à l'Italie, devrait terminer à la première place de son groupe et affronter l'Afrique du Sud. Les champions du monde, battus par l'Irlande le 23 septembre dernier, devraient terminer à la 2e place de la poule B et donc affronter les Bleus pour une sorte de finale. À l'inverse, l'Irlande, première de sa poule, mais qui doit encore affronter l'Ecosse le 7 octobre prochain, pourrait affronter la Nouvelle Zélande dans une affiche qui ressemble également à une finale.

Le calendrier de la Coupe du monde de rugby en PDF

Retrouvez toutes les dates des matchs de la Coupe du monde de rugby avec la phase de poules, mais également la phase finale. Vous trouverez également les stades et les heures des matchs.

Organisée en France, le Coupe du Monde 2023 se déroulera dans neuf stades : le Stade de France à Paris, le stade Vélodrome à Marseille, le stade des Lumières à Lyon, le stade Pierre-Mauroy à Lille, le stade Atlantique à Bordeaux, le stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne, le stade de la Beaujoire à Nantes, l'Allianz Riviera à Nice et le Stadium de Toulouse.

Stade de France (Paris):

France - Nouvelle-Zélande (vendredi 8 septembre)

Australie - Géorgie (samedi 9 septembre)

Afrique du Sud - Irlande (samedi 23 septembre)

Irlande - Écosse (samedi 7 octobre)

Quart de finale 2 : 1er Poule B - 2e Poule A (samedi 14 octobre)

Quart de finale 4 : 1er Poule A - 2e Poule B (dimanche 15 octobre)

Demi-finale 1 : Vainqueur quart de finale 1 - Vainqueur quart de finale 2 (vee ndredi 20 octobre)

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 3 - Vainqueur quart de finale 3 (samedi 21 octobre)

Finale pour la troisième place (vendredi 27 octobre)

Finale de la Coupe du monde (samedi 28 octobre)

Matmut Atlantique (Bordeaux) :

Irlande - Roumanie (samedi 9 septembre)

Pays de Galles - Fidji (dimanche 10 septembre)

Samoa - Chili (samedi 16 septembre)

Afrique du Sud - Roumanie (dimanche 17 septembre)

Fidji - Géorgie (samedi 30 septembre)

Stade Pierre Mauroy (Lille) :

France - Uruguay (jeudi 14 septembre)

Angleterre - Chili (samedi 23 septembre)

Écosse - Roumanie (samedi 30 septembre)

Angleterre - Samoa (samedi 7 octobre)

Tonga - Roumanie (samedi 8 octobre)

Parc OL (Lyon) :

Pays de Galles - Australie (dimanche 24 septembre)

Uruguay - Namibie (mercredi 27 septembre)

Nouvelle-Zélande - Italie (vendredi 29 septembre)

Nouvelle-Zélande - Uruguay (jeudi 5 octobre)

France - Italie (vendredi 6 octobre)

Stade Vélodrome (Marseille) :

Angleterre - Argentine (samedi 9 septembre)

Afrique du Sud - Écosse (dimanche 10 septembre)

France - Namibie (jeudi 21 septembre)

Afrique du Sud - Tonga (dimanche 1er octobre)

Quart de finale 1 : 1er Poule C - 2e Poule D (samedi 14 octobre)

Quart de finale 3 : 1er Poule D - 2e Poule C (dimanche 15 octobre)

Stade de la Beaujoire (Nantes) :

Irlande - Tonga (samedi 16 septembre)

Argentine - Chili (samedi 30 septembre)

Pays de Galles - Géorgie (samedi 7 octobre)

Japon - Argentine (dimanche 8 octobre)

Allianz Riviera (Nice) :

Pays de Galles - Portugal (16 septembre)

Angleterre - Japon (dimanche 17 septembre)

Italie - Uruguay (mercredi 20 septembre)

Écosse - Tonga (dimanche 24 septembre)

Stade Geoffroy Guichard (Saint-Étienne) :

Italie - Afrique du Sud (samedi 9 septembre)

Australie - Fidji (dimanche 17 septembre)

Argentine - Samoa (vendredi 22 septembre)

Australie - Portugal (dimanche 1er octobre)

Stadium de Toulouse (Toulouse) :