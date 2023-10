Australie - Portugal - EN DIRECT : une dernière pour l'honneur ? Suivez le match

Les équipes de l'Australie et du Portugal ont pénétré sur la pelouse et vont assister aux hymnes, avec pour commencer celui des Portugais.

17:35 - Un record pour Slipper

Dans le marasme du Mondial 2023 australien, James Slipper vivra un moment historique face au Portugal. Titularisé au poste de pilier droit, le joueur de 34 ans disputera son 21e match en Coupe du monde et deviendra ainsi le Wallaby le plus capé de l’histoire de la compétition, devançant ainsi la légende George Gregan. "George est une légende de notre sport et du rugby australien et au fond de moi, je n'ai pas vraiment envie battre son record car j'ai beaucoup de respect pour lui. Je n'étais pas venu pour battre des records, simplement pour gagner la Coupe du monde", a déclaré le pilier en conférence de presse avant le match contre les Fidji, le 17 septembre dernier. En ce premier jour d'octobre 2023, il dépassera donc l'ancien de mêlée mais restera derrière lui au nombre de sélections (134 contre 139).