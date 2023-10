Après avoir maté l'Irlande au tour précédent, les All Blacks ambitionnent de domestiquer les Pumas argentins, qui eux rêvent de croquer leur première demi-finale de Coupe du monde. Suivez la rencontre en direct sur le site linternaute.com.

En direct

21:37 - Des soucis au pied Les All Blacks ne sont pas souverains dans le jeu au pied et ratent une nouvelle fois leur dégagement après une touche bien maîtrisée par Whitelock. Mo'unga n'envoie le ballon qu'un mètre au-delà de la ligne des 22m. Ils restent sous pression.

21:36 - Carreras joue en touche Les Argentins ne trouvent pas l'ouverture dans la défense néo-zélandais et en bout de ligne à droite, Santiago Carrera joue dans le dos et trouve une touche à 10 m de l'en-but adverse.

21:33 - En-avant de Cane Cane se met à la faute sur le lancement de jeu de Smith. Le capitaine des Blacks ne sécurise pas sa prise et voit le ballon tomber devant lui. En-avant et ce sera la première mêlée de ce match, après 29 minutes de jeu, à hauteur des 40 m néo-zélandais.

21:31 - Montoya gratte au sol Les All Blacks concentrent le jeu dans le centre du terrain et cherchent à user la défense argentines. Sans vitesse, ils se font piéger par Montoya, qui pose ses mains sur le ballon et parvient à l'arracher à 25 m devant ses poteaux.

21:29 - Scott Barrett à la faute Alors que Bertranou organise le jeu et veut lancer l'offensive après avoir extrait le ballon du regroupement, Scott Barrett passe sur le côté et vient percuter le demi de mêlée des Pumas. Ces derniers reviennent jouer une touche près des 22m adversaires mais le lancer est volé par Whitelock.

21:27 - Gonzalez concède la pénalité Dans le regroupement, Gonzalez ne relâche pas son adversaire après l'avoir plaqué et vient contester le ballon. Pénalité qui va soulager une fois encore les Néo-Zélandais qui retournent dans le camp adverse.

21:25 - Touche volée A hauteur de la ligne médiane, le lancer de Taylor est contrée en fond de touche par le sauteur argentin. Kremer sécurise le ballon derrière et les Pumas repartent dans le camp néo-zélandais. Au large, Mateo Carrera se faufile le long de la ligne de touche mais est bien pris.

21:24 - Petit sanctionné Au sol, Petit se met à la faute en tentant de nettoyer le regroupement sur les 22 m néo-zélandais. Les Blacks vont pouvoir éloigner le danger.

21:22 - Transformation ratée par Mo'unga (3-12) Collé à la ligne de touche à droite, à 30 m, Mo'unga ne parvient pas à redresser suffisamment sa transformation qui reste à droite des poteaux.

21:21 - Essai de Jordie Barrett (3-12) Deuxième offensive néo-zélandaise et déjà un second essai. Après avoir remonté près de 80m, les triples champions du monde trouvent à nouveau la faille en bout de ligne à droite. Cette fois, c'est Jordie Barrett qui termine le travail, résistant au plaquage désespéré d'un Argentin puis rebondissant sur un autre.

21:19 - Les All Blacks en contre Les Argentins mettent du rythme mais perdent le ballon faute de soutien suffisamment proche après une bonne contestation de Telea. Les Blacks enchaînent sans temps mort et vont chercher au large à droite pour ouvrir la défense argentine. Ioane fait une première percée puis à le relais d'un saignant Mo'unga. En trois temps de jeu, ils sont dans les 22m argentins.

21:16 - Transformation de Jordie Barrett (3-7) Décalé sur la droite à 25 mètres, Jordie Barrett n'a aucun mal à croiser sa tentative du droit et transformé l'essai de Jordan.

21:14 - Essai de Jordan (3-5) Après une bonne prise en touche, les Néo-Zélandais concentrent le jeu au ras avec leurs avants, puis vont chercher la largeur à droite où en bout de ligne Jordan vient conclure la première offensive néo-zélandaise.

21:13 - Les Argentins encore sanctionnés Whitelock capte en milieu d'alignement et permet au maul de se structurer autour de lui. Les Pumas sont dépassés et se mettent à la faute à 5m de leur en-but, en passant sur le côté. Les All Blacks insistent en touche.

21:11 - Les Néo-Zélandais vont en touche dans les 22m Whitelock est touché en l'air par Gonzalez et obtient une pénalité à 40m. Jordie Barrett refuse de tenter et va en touche dans les 22m adverses.

21:09 - Carreras pris au sol Santiago Carreras lève une chandelle que Boffelli parvient à ramener dans son camp d'une pichenette. Isa est en dessous et vient percuter pour avancer. Mateo Carreras se propose mais il est coincé au sol par les défenseurs néo-zélandais. Pénalité et les All Blacks vont pouvoir se sortir de leur camp.

21:07 - L'Argentine prend le score (3-0) Décalé sur la droite à hauteur des 22m néo-zélandais, Boffelli s'applique et envoie le ballon entre les poteaux avec son pied droit pour ouvrir le score et récompenser la bonne première séquence argentine.

21:05 - Pénalité contre les All Blacks En sortie de touche, Lomax plaque sans ballon son vis-à-vis et se rend coupable d'une pénalité. L'avantage ne profite pas et l'arbitre revient à la faute qui pourrait permettre aux Pumas d'ouvrir le score.

21:04 - Les Blacks ne se dégagent pas Les Pumas jouent au pied dans le dos mais le timing n'est pas bon et rendent le ballon. Jordie Barrett veut dégager son camp au pied mais dévisse et ne parvient pas à sortir de ses 22 m.

21:03 - Grosse séquence argentine Derrière l'engagement capté par Beauden Barrett, les Argentins récupèrent dans le camp néo-zélandais et enchaînent les temps de jeu avec rythme pour pénétrer dans les 22 m adverses. Les Pumas mettent tout de suite la pression.

21:02 - Coup d'envoi au Stade de France Les Argentins lancent la première période de cette demi-finale de Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande.

20:54 - Le temps des hymnes Les équipe d'Argentine et de Nouvelle-Zélande ont fait leur entrée sur la pelouse du Stade de France et vont écouter les hymnes, à commencer par celui des Pumas.

20:50 - Les All Blacks ont un objectif "On n'est pas venu battre l'Irlande en quarts, mais gagner la Coupe du monde", jure Anton Lienert-Brown pour résumer l'état d'esprit qui habite le groupe néo-zélandais. Qu'importe les douleurs et l'influx nerveux laissés la semaine passée, les All Blacks iront au-delà de tout pour poursuivre leur rêve d'un quatrième sacre mondial.

20:45 - Retour de Telea dans le XV de départ de la Nouvelle-Zélande Le sélectionneur Ian Foster n'a effectué que deux changements dans son XV de départ par rapport à celui qui a vaincu l'Irlande. Décisif en fin de quart de finale, Whitelock sera titulaire en deuxième ligne à la place de Retallick, alors que Telea effectue son retour à l’aile, reprenant son poste à Fainga’Anuku. Pour mémoire, l'ailier avait été écarté du quart de finale en raison d'un écart de conduite et une sortie nocturne non autorisée. Celui-ci a présenté ses excuses et a été ainsi réintégré par le sélectionneur des kiwis. En trois matchs dans cette Coupe du monde, Telea a signé trois essais dont un doublé contre la France en ouverture.